В Україні позакривали школи на карантин: що відомо

У Києві наразі відпускати учнів на карантин не планують, хоча зафіксували 3216 хворих серед школярів. У Львові на "дистанційку" перевели лише окремі класи, але у низці областей на карантин пішли усі заклади загальної середньої освіти.

У деяких областях України школярі масово хворіють на грип та ГРВІ. Через це у школах або класах запроваджують карантин, а учні змушені отримувати знання з дому. На це звернули увагу в OBOZ.UA.

Карантин у школах: Хмельницька область

У Нетішинській громаді з 23 по 26 січня перевели на дистанційне навчання учнів 2-11 класів. Йдеться про заклади загальної середньої освіти: академічний ліцей, гімназії "Ерудит", "Енергія", "Гармонія", "Патріот". Також дистанційно навчатимуться і вихованці закладів позашкільної освіти, зокрема Будинку дитячої творчості, клубу "Юний технік", "Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді"), МШ "Нетішинська художня школа".

Лише за п’ять днів у громаді зареєстрували 763 випадки ГРВІ, і 402 пацієнтам менш як 17 років. За тиждень захворюваність зросла на 47%. Було госпіталізовано 20 осіб, і 13 з них — діти. Зазначається, що найбільш інтенсивно епідемічний процес протікає у дітей віком 5-14 років.

Карантин у школах: Волинь

У Володимир-Волинській громаді переводять усі ліцеї та гімназії на дистанційну форму навчання з 25 січня по 2 лютого. Голова територіальної громади Ігор Пальонка зазначив, що рішення пов’язане з "великою кількістю хворих на гострі респіраторно-вірусні захворювання серед учнів закладів загальної середньої освіти".

Карантин у школах: Київська область

У Бориспільській громаді учні усіх закладів загальної середньої освіти навчатимуться дистанційно з 23 до 30 січня. Рішення також було ухвалене на тлі зростання захворюваності серед учнів на ГРВІ та грип.

У Києві, як повідомляли в КМДА, необхідності вводити онлайн-навчання наразі немає. Протягом тижня у столиці виявили 3 216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів, і це менш як 2% від учнів, що ходять у школи. Загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу, і у дітей здебільшого проходить захворювання у легкій формі.

Карантин у школах: Львів

У Львові карантин запровадили лише для окремих класів. Це стосується шкіл №10, №67, №91 та №57. Загалом у місті зафіксували 12,8% хворих на ГРВІ серед школярів.

Кожна львівська школа ухвалює індивідуальне рішення, чи потрібен карантин та на скільки його оголошувати. Повністю закритих шкіл немає, учні у таких класах навчаються дистанційно.

Карантин у школах: Вінниця

У Вінниці через грип закрили вже п’ять шкіл. Кількість хворих у місті зростає, але епідпорогу ситуація не досягла. З початку року на стаціонарне лікування потрапили 200 осіб з грипом та ГРВІ, і 135 з них — діти.

Карантин у школах: Чернігів

У Чернігові ситуація досягла епідеміологічного порогу, але карантин у школах ще не ввели. У міській лікарні попередили, що якщо показники захворюваності не покращаться, запровадять карантинні норми.

Карантин у школах: Житомирська область

У Житомирській області триває епідемічний сезон з ГРВІ та грипу, і найбільший показник захворюваності зафіксували у Звягельському районі (741,2 на 100 тисяч населення). Протягом трьох тижнів у регіоні захворіло 8535 осіб, 4264 з них — діти віком до 17 років. 233 хворих госпіталізували.

Нагадаємо, у Харкові будують першу "підземну школу". Мер міста Ігор Терехов показав, як вона нині виглядає, та розповів, коли там вже зможуть навчатися учні.

У Росії та на тимчасово окупованих територіях хочуть запровадити окремі посади у школах для нагляду за "патріотичним вихованням дітей". У 2024 році країна-агресорка виділить 39,7 мільярда рублів на "виховання патріотизму".