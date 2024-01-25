Біженці з України "підняли" криміногенну ситуацію у Польщі, — Rzeczpospolitа

Найчастіше через масштабність міграції злочини вчиняли в Польщі українці — вони складають більше половини іноземців, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності. Далі йдуть грузини та білоруси.

У Польщі зросла кількість злочинів, скоєних іноземцями. За минулий рік громадяни інших країн скоїли понад 17 тисяч злочинів, серед зловмисників лідирують українці. Про це пише польське видання Rzeczpospolitа.

Зазначається, що впродовж 2023 року в Польщі зафіксували 17 278 злочинів, які скоїли іноземці. Це на 2,4 тисячі більше, ніж у 2022 році. За останні десять років кількість злочинів у Польщі зросла в 5 разів.

"Найчастіше через масштабність міграції злочини вчиняли українці — вони складають більше половини іноземців, яких притягнуто до кримінальної відповідальності. Далі йдуть грузини та білоруси (2 714 та 1 030 осіб відповідно),за ними йдуть ті, хто приїхав до Польщі з Молдови та Росії", — пише видання.

Зазначається, що за останній рік зросла, зокрема, кількість "зухвалих" крадіжок, а також кількість кермувань авто у стані алкогольного сп’яніння. Усієї кількості таких злочинів 70% скоїли громадяни України. За ними йдуть грузини.

Також українці в "лідерах" серед порушників судових заборон.

"У Польщі 2,5 мільйона громадян України, тому це явище – ефект масштабу. Можливо, вони п'ють більше, частіше і не звертають уваги на те, в якому стані сідають за кермо. Це може бути пов’язано з різними проблемами, в тому числі культурними. Поліція повинна видати всім однакові документи. Тоді люди швидко відвикають від поганої поведінки, незалежно від того, з якої вони країни", – коментує Мірослав Скорка з Об’єднання українців у Польщі.

Зросла в Польщі за рахунок українців за рік і кількість ДТП. Їх зафіксовано зафіксовано 336.

Нагадаємо, що у Польщі через українку евакуювали термінал аеропорту й затримали 3 рейси. Жінка залишила речі, а сама надовго зникла. Валіза та сумка сполохали пів аеропорту.

Також у Польщі на підприємстві затримали 21 працівника з України і всіх відправили за ґрати. Українців підозрюють в участі у організованому злочинному угрупованні з виробництва цигарок, а за скоєне їм загрожує покарання.