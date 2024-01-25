Витратився на косметику, квіти і салони краси: українець вимагав у екскоханої 28 тисяч гривень

Спочатку йшлося про 9000 гривень, але згодом чоловік ще раз все перерахував, і сума збільшилася втричі. Він став закидати колишню текстовими і звуковими повідомленнями, де озвучував, скільки і за що вона йому заборгувала.

На Хмельниччині відбувся апеляційний суд щодо вироку Кам`янець-Подільського міськрайонного суду, яким місцквого жителя визнано винним у вимаганні з погрозою вбивства. Апеляційну скаргу засудженого було відхилено. Про це повідомляється на сайті суду.

Згідно із матеріалами справи, після розірвання стосунків чоловік вимагав у екскоханої повернути йому всі гроші, які він нібито витратив на неї під час зустрічань. Спочатку йшлося про 9000 гривень, згодом він ще раз все перерахував, і сума зросла до 28 000 гривень. Чоловік закидав екскохану повідомленнями, як текстовими, так і звуковими з цифрами, скільки і за що вона йому заборгувала. У разі неповернення "боргу" погрожував фізичною розправою.

Чоловіка затримали після того, як потерпіла, під контролем правоохоронців, перерахувала йому на банківську картку 28 000 гривень.

За вимагання суд покарав чоловіка 4 роками позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на 2 роки іспитового строку. На користь потерпілої суд стягнув 10 000 гривень моральної шкоди та за процесуальні витрати.

Обвинувачений подав апеляційну скаргу, аргументуючи це тим, що його вина не доведена. Мовляв, потерпіла позичила у нього гроші, і він просто просив їх повернути, без погроз та вимагання.

Апеляційний суд визначив, що в обвинуваченого не було договірних зобов’язань з потерпілою, а у розмовах і переписці він жодного разу не просив її повернути борг за договором позики, натомість він вимагав повернути кошти за квіти для неї, за косметику, салон краси, заправку авто тощо.

"В процесі численних телефонних погроз та повідомлень потерпілій, саме обвинувачений, а не потерпіла виступав ініціатором розмов, призначав зустрічі та висував вимоги, давав вказівки про передачу коштів, встановлював строки зустрічей та в подальшому отримав кошти", – зазначив апеляційний суд.

Зрештою суддя відхилив апеляційну скаргу і залишив вирок суду першої інстанції без змін.

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