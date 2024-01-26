Вбивство на Закарпатті: підозрюваних відпустили, роми влаштували бунт (відео)

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, роми вимагають посадити підозрюваних у вбивстві назад під варту.

На Закарпатті у четвер, 25 січня, суд відпустив з під варти підозрюваних у вбивстві людини на виборах місцевого барона у листопаді минулого року. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Місцеві роми виступили проти такого рішення суду та влаштували у селі Підвиноградів справжній бунт.

Фото: Google Maps

Зазначається, що вони вимагають повернути назад під варту підозрюваних. Як можна побачити з опублікованих відео, люди розвели посеред вулиці велике вогнище.

На момент публікації новини у поліції Закарпатської області ніяких заяв відносно мітингу мешканців не публікували.

Вбивство під час виборів барона – що відомо

Як повідомляли місцеві медіа, вбивство відбулося 27 листопада минулого року у селі Підвиноградів Берегівського району.

Під час масової бійки 34-річний чоловік вдарив металевим предметом по голові 40-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув. Причиною цього інциденту стали вибори барона у циганському таборі.

Тоді поліція області повідомляла, що затримала одного із підозрюваних, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисне тяжке тілесне ушкодження.

Вже наступного дня після вбивства поліцейські повідомили, що встановили і затримали організатора бійки. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. За інформацією слідства, підозрювані заздалегідь підготувалися та самі із погрозами спровокували конфлікт між людьми.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі чоловік двічі вистрілів на вулиці у жінку, після чого покінчив життя самогубством. За інформацією слідства, раніше із жертвою зловмисник не був знайомий. Втім слідство розглядає декілька версій, імовірно, що вбивство відбулося через конфлікт між знайомими.

Також нещодавно на Київщині чоловік вбив немовля. Зловмисник не зміг заспокоїти дитину, яка плакала, відтак вирішив вдарити її у голову. Від отриманих травм дитина загинула.