Поцілив у будинок із РПГ: у Кривому Розі затримали ймовірного стрілка (відео, фото)

У поліції уточнили, що підозрюваний — 36-річний чоловік, раніше судимий "за тяжкі злочини". Знайти відстріляний гранатомет правоохоронцям допоміг службовий собака.

У Кривому Розі невідомий обстріляв багатоповерхівку з ручного протитанкового гранатомета. Місцеві правоохоронці затримали ймовірного стрілка. Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровщини.

Криміналісти й вибухотехніки оглянувши територію, де був здійснений злочин, вилучили фрагменти вибухового пристрою та встановили ймовірне місце пострілу.

За інформацією правоохоронців, знайти відстріляний гранатомет, який підозрюваний залишив поблизу сусіднього будинку, допоміг службовий собака.

Що відомо про підозрюваного

Упродовж кількох годин оперативникам вдалося встановити місце перебування ймовірного стрілка та затримати його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції уточнили, що підозрюваний — 36-річний чоловік, раніше судимий "за тяжкі злочини".

У четвер, 25 січня, слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. І вже в пʼятницю, 26 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обстріл багатоповерхівки з РПГ: деталі

Нагадаємо, у Кривому Розі зранку, 25 січня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Встановлено, що її обстріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Інцидент стався в Тернівському районі міста. За свідченнями жителів будинку, вони почули звук вибуху та звук падіння скла. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

За інформацією місцевих ЗМІ, постріл у будинок здійснили з відстані приблизно 250 м. Унаслідок цього пошкоджено вікна в трьох квартирах. У одній із квартир перебувала жінка з двома маленькими дітьми.

Нагадаємо, що в Умані чоловік на зупинці вдарив ножем військового та втік. За даними слідства, військовий і нападник перебували на автобусній зупинці, і між ними почалася сварка.