В Кривому Розі невідомі з РПГ обстріляли квартиру з дітьми (фото)

Постріл у будинок здійснили з відстані близько 250 м. За свідченнями жителів будинку, вони почули вибух і звук падаючого скла.

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У Кривому Розі зранку, 25 січня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Встановлено, що її обстріляли з ручного протитанкового гранатомета. Про це повідомляє місцеве видання "На часі".

Інцидент стався у Тернівському районі міста. За свідченнями жителів будинку, вони почули звук вибуху і звук падаючого скла. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

На місці працюють вибухотехніки, слідчі та експерти з пересувною криміналістичною лабораторією.

На цей час вже відомо, що постріл у будинок здійснили з відстані близько 250 м. Внаслідок цього пошкоджено вікна у трьох квартирах.

В квартирі, в яку вистрілили з РПГ, перебувала жінказ двома маленькими дітьми. За повідомленням правоохоронців — це середньостатистична родина. Голови родини на момент НП вдома не було — він поїхав у відрядження.

В квартирі, в яку вистрілили, перебувала жінказ двома маленькими дітьми

Поліцейські, за словами журналістів, встановлюють особу стрілка, наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом вибуху.

Поки що на офіційних сторінках поліції Кривого Рогу інформацію про НП не коментували.

Нагадаємо, що в Умані чоловік на зупинці вдарив ножем військового і втік. За даними слідства, військовий і нападник перебували на автобусній зупинці і між ними почалася сварка.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області військовий міг застрелити заступника командира. Постріли здійснювались з автомата, який був закріплений за бійцем ЗСУ. Після злочину він наклав на себе руки.