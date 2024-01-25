В Кривому Розі невідомі з РПГ обстріляли квартиру з дітьми (фото)
Постріл у будинок здійснили з відстані близько 250 м. За свідченнями жителів будинку, вони почули вибух і звук падаючого скла.
У Кривому Розі зранку, 25 січня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Встановлено, що її обстріляли з ручного протитанкового гранатомета. Про це повідомляє місцеве видання "На часі".
Інцидент стався у Тернівському районі міста. За свідченнями жителів будинку, вони почули звук вибуху і звук падаючого скла. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
На місці працюють вибухотехніки, слідчі та експерти з пересувною криміналістичною лабораторією.
На цей час вже відомо, що постріл у будинок здійснили з відстані близько 250 м. Внаслідок цього пошкоджено вікна у трьох квартирах.
В квартирі, в яку вистрілили з РПГ, перебувала жінказ двома маленькими дітьми. За повідомленням правоохоронців — це середньостатистична родина. Голови родини на момент НП вдома не було — він поїхав у відрядження.
Поліцейські, за словами журналістів, встановлюють особу стрілка, наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом вибуху.
Поки що на офіційних сторінках поліції Кривого Рогу інформацію про НП не коментували.
Нагадаємо, що в Умані чоловік на зупинці вдарив ножем військового і втік. За даними слідства, військовий і нападник перебували на автобусній зупинці і між ними почалася сварка.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області військовий міг застрелити заступника командира. Постріли здійснювались з автомата, який був закріплений за бійцем ЗСУ. Після злочину він наклав на себе руки.