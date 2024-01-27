Суддя повірив на слово: скандального львівського військкома Андрія Дубового виправдали

51-річний полковник розповів у суді, що не знав про дорогий подарунок його синові у вигляді нерухомості в престижному передмісті, який був піднесений за можливість уникнути мобілізації.

Шевченківський районний суд Львова закрив справу про можливий підкуп керівника львівського ТЦК Андрія Дубового. 51-річний полковник Андрій Дубовий під час судового засідання заявив, що не знав про будинок, який був подарований його синові, і суддя повірив його словам. Про це 26 січня повідомили журналісти ZAXID.NET.

Звинувачення Дубового

Згідно з журналістським розслідуванням NGL.media, 29 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовий, син львівського військового комісара, отримав у подарунок майже готову будівлю площею приблизно 640 кв. м разом із ділянкою 0,09 га., розташовану в престижному передмісті — селищі Брюховичі. При цьому, на думку експертів, реальна ціна нерухомості може становити близько 4 млн грн.

Інформацію незабаром було опубліковано, а через деякий час Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтвердило обґрунтованість припущень про можливий корисливий інтерес Дубового.

Річ у тім, що під час розслідування з'ясувалося, що ділянку з будинком Владиславу Дубовому подарувала якась Альбіна Савчук, яка є місцевим забудовником. Передбачалося, що таке підношення Савчук зробила, щоб уникнути мобілізації свого чоловіка. Співробітники НАЗК розцінили такі діяння як порушення ч. 1 ст. 172-5 КУпАП щодо обмеження стосовно отримання подарунків.

Будинок Владислава Дубового в селищі Брюховичі. Джерело: NGL.media

Судове засідання

У січні 2024 року відбулося судове засідання — справу розглядав суддя Шевченківського райсуду Львова Олег Ковальчук. Під час розглядів львівський комісар заперечував свою провину, хоча перед публікацією журналісти зверталися до нього по коментарі. Дубовий відмовив.

Потім у суді військком сказав, що громадянин, який перебуває у стосунках із Савчук, усе ж таки отримав повістку до ТЦК нарівні з усіма військовозобов'язаними. Крім того, Владислав Дубовой повідомив, що має стосунки з падчеркою Альбіни Савчук — Роксоланою Завадською, з якою він проживає в цивільному шлюбі, і про подарунок своєму батькові нічого не говорив.

Андрій Дубовой із сім'єю

Таким чином, вислухавши показання обвинуваченого та свідків і вивчивши матеріали справи, суддя Ковальчук закрив справу про адміністративне правопорушення щодо Андрія Дубового.

Також відомо, що полковник більше не обіймає посаду керівника районного ТЦК у Львові.

Раніше ми писали про проблеми в роботі ТЦК і СП, а також військово-лікарських комісій, з якою влада поки що не може впоратися. Йшлося про тотальну корупцію в системі, з якою необхідно боротися, на думку правозахисника та адвоката Масі Найєма, провівши певні реформи.