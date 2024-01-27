Відправили в ТЦК: половину футбольної команди військових із ампутаціями не випустили з України

Тренер команди Pocrova Lviv Amp Богдан Мельник заявив, що він не має претензій до прикордонної служби України.

Половину складу футбольної команди Pocrova Lviv Amp, до складу якої входили військові з ампутаціями, не було допущено до в'їзду в Польщу. Семеро гравців, двоє тренерів і лікар клубу були змушені повернутися до Львова. Однак семеро футболістів, які залишилися, продовжили поїздку. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Команда Pocrova Lviv Amp планувала взяти участь у передсезонному турнірі в Жешуві 28 січня, як частина підготовки до початку сезону в чемпіонаті Польщі ПЗУ АМП футбол Екстракласу, що запланований на 2-3 березня.

Після ретельного вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців, які входять до складу футбольної команди Pocrova Lviv Amp, Державна прикордонна служба України з'ясувала, що більшість членів команди, які є чинними військовослужбовцями, не володіють необхідними документами для перетину кордону.

"Попередньо встановлено, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних заходів щодо погодження дозволів для команди й отримання позитивного результату розгляду листів", — інформує в себе у Facebook ДПСУ.

Пост ДПСУ

Реакція тренера команди

Тренер команди Богдан Мельник у коментарі виданню Lviv Media повідомив, що він не має претензій до співробітників прикордонної служби.

"Вони діяли згідно із законодавством. Тут більше звернення до держави, адже потрібно передбачити умови та механізм, за яким спортсменів із ампутаціями можна було б законно випустити за кордон. У березні розпочнеться офіційний чемпіонат у Польщі, де ми представлятимемо Україну, тоді нам теж потрібно буде виїхати", — сказав він.

Нагадаємо, що під час засідання сесії Червоноградської міської ради на Львівщині представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили повістки депутатам.