Україну атакує грип А і Covid-19: вже зафіксовано 650 смертей через ускладнення, — МОЗ

За інформацією МОЗ, від початку жовтня на грип, ГРВІ та Covid-19 в Україні перехворіли майже 2,3 млн осіб, з яких 54% становлять діти.

В Україні лише за тиждень було виявлено понад 142 тисячі випадків захворювання на ГРВІ, грип і Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) на власній сторінці у Facebook.

Міністерство зазначає, що протягом тижня, з 15 по 21 січня, до лікарень з ГРВІ, грипом та Covid-19 госпіталізовали 4728 українців, 2364 з яких — діти до 17 років. Загалом за тиждень виявили 142 006 випадків, серед яких переважає Covid-19. Однак водночас у відомстві зауважили, що в усіх регіонах України зберігається неепідемічний рівень.

Зараз у 20 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 14 українців, усі вони старші за 30 років і не мали щеплень проти грипу.

Крім того, від початку епідсезону в Україні зареєстровано 130 232 випадки захворювання на Covid-19 та 650 летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання, зокрема чотири серед дітей.

У січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 "Дженні":

три — на Сумщині;

по два — у Волинській та Черкаській областях;

по одному — у Рівненській і Запорізькій областях.

З початку місяця також зареєстровано три випадки субваріанту коронавірусу BA.2.86 "Пірола". Серед захворілих лише одна особа із 12 мала два щеплення проти Covid-19, наголосили у МОЗ.

Порада лікаря-інфекціоніста

Як зауважила українська інфекціоністка, доктор медичних наук, професорка Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Ольга Голубовська, дійсно в Україні дуже швидко зростає кількість хворих на грип А і Covid-19, у тому числі "важких" і летальних випадків. Вона зазначає, що всі летальні випадки обумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби.

Тож при підвищенні температури тіла, лікарка радить проводити тестування на ці обидві інфекції, бажано експрес-тестами, які треба мати вдома.

"Якщо результат позитивний — приймати відповідну терапію: для грипу — це озельтамівір; для ковіду — паксловід найкращий варіант, незабаром він буде доступний в Україні. Краще все це мати вдома", — підкреслює Голубовська.

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І закликає у будь-якому випадку звертатися до лікаря, не тягнути час, особливо якщо перебіг хвороби прогресує.

"Це — ваша відповідальність", — зауважує лікарка.

Загалом від початку жовтня на грип, ГРВІ та Covid-19 в Україні перехворіли 2 288 634 особи, з них 54% становлять діти.

Нагадаємо, за інформацією українського МОЗ у 10 регіонах країни зафіксовано циркуляцію вірусів грипу. Загалом із 2 жовтня до 17 грудня 2023 року в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 1,5 мільйона осіб.