У Києві побудують нову ділянку тунелю між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" (фото)

Існуючу конструкцію тунелю у грудні вдалося стабілізувати зсередини. Для цього застосували спеціальні металеві риштування.

Між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська" будуватимуть нову ділянку тунелю на заміну аварійній. Про це у Facebook повідомив CEO холдингу MS Capital, до якого входить компанія Autostrada, яка проводить ці роботи, Максим Шкіль.

До проєкту мають намір залучити понад 500 фахівців із підземного будівництва, які мають значний досвід у будівництві метрополітенів. Створення плану відбудови здійснюють три групи проєктувальників.

Рух потягів на даній ділянці було зупинено на початку грудня у зв’язку з проблемами з підтопленням та тріщинами на блоках оправи тунелю. З’явився ризик обвалу, порушилася геометрія споруди.

Фахівці провели необхідні обстеження та досліджень ухвалили рішення демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м). Як зазначив Шкіль, на цьому місці побудуть новий монолітний тунель, відкритим способом прямокутного перерізу. Існуючу конструкцію тунелю у грудні вдалося стабілізувати зсередини. Для цього застосували спеціальні металеві риштування (які витримують навантаження до 15 т/м кв), щоб тунель більше не давав просадки.

Він наголосив на тому, що наразі відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Здійснюється відповідна розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю. Задіяно понад 30 одиниць власної спецтехніки.

"Всі роботи виконуємо самостійно, без залучення субпідрядників!" – пояснив Шкіль.

Фото: Facebook

Підтоплення метро у Києві

Підтоплення тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії відбулося у грудні 2023 року. Правоохоронці почали розслідування обставин щодо посадових осіб і підрядних організацій, які будували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У генпрокуратурі 13 грудня показали стан тунелів. Фахівці вказали на необхідність детального аналізу проєктної, будівельної та іншої документації, пов'язаної з метрополітеном.

Нагадаємо, 29 січня у Київраді розповіли, як на ділянці між "Деміївською" та "Теремками" перекрили рух поїздів. Стало відомо, коли знову запустять станції метро.