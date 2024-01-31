Вийде із СІЗО: за ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу, — ЦПК

Під вартою Всеволод Князєв, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, перебував із травня 2023 року. За цей час його застава зменшилася у кілька разів – зі 107 млн грн до 18,168 млн грн.

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу і тепер він зможе вийти із СІЗО. Слідчий суддя ВАКС зменшив її розмір до 18,168 млн грн. Подробиці повідомив "Центр протидії корупції" у Telegram.

Кошти, як йдеться у повідомленні, міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, оскільки його усі активи арештували. Його захист у грудні зазначив, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.

У Центрі також відзначили, що Князєв два тижні тому розлучився зі своєю дружиною. Він пробув нею у шлюбі майже 20 років. З травня 2023 року припинені фактичні шлюбні відносини "внаслідок несумісності характерів". Позов щодо поділу спільного майна подружжя вже розглядає один із суддів Миколаєва.

Князєв під вартою із травня 2023 року. За цей час його застава зменшилася у кілька разів – зі 107 млн грн до 18,168 млн грн.

Справа Князєва — що відомо

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв 15 травня 2023 року був спійманий з можливим хабарем у розмірі 2,7 мільйона доларів. Як писали тоді ЗМІ, це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали на відкритій корупції.

Окрім того, підкреслюється, що на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів намагалися вплинути учасники схеми. Наступного дня, 16 травня, повноваження Князєва вирішили достроково припинити. Після цього суд обрав запобіжний захід колишньому голові ВС у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у жовтні ВАКС звільнив адвоката, причетного до хабаря ексголови Верховного Суду Князєва. Підсудний домовився про співпрацю з прокурорами САП і перерахував на "Армію дронів" 500 тис. дол.