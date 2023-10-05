Суддя Князєв готовий здати суддів-підробників: у чому нюанс угоди, — ЗМІ

За даними журналістів, Князєв готовий дати свідчення на суддів, якщо слідство зможе запропонувати йому більш м'який вирок. Правоохоронці готові скинути термін, але законодавство цього не дозволяє.

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Адвокати колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва неодноразово пропонували слідству здати суддів Великої палати Верховного Суду, які, за версією слідства, були причетні до корупційної схеми. Однак слідство не може запропонувати Князєву угоду, яка б влаштувала його. Про це 5 жовтня пише "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Так, слідство завершило досудове розслідування у справі про одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі Князєвим, у якій також фігурують бізнесмен Костянтин Жеваго та адвокат-посередник Олег Горецький. У рамках цієї справи також розслідується діяльність чотирьох суддів Великої палати Верховного Суду, які голосували на користь Жеваго і в яких було знайдено мічені купюри.

Джерело в НАБУ повідомляє, що розмови між Князєвим і агентом НАБУ Горбуровим вказують на залучення 13 суддів Великої палати Верховного Суду до корупційної схеми. Однак гроші, вилучені під час обшуків, не відповідають передбачуваній сумі. Слідство встановлює всі обставини для підтвердження своєї версії.

За даними журналістів, Князєв готовий дати свідчення на суддів, якщо слідство зможе запропонувати йому більш м'який вирок. Наразі за статтею, за якою обвинувачують Князєва, йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

"Якби законодавець удосконалив інститут угод і ми змогли б застосувати нижчий строк покарання, процес розслідування був би розблокований. Тобто Князєву передбачено вісім років, а ми, наприклад, пропонуємо три", — сказало джерело в САП.

На думку джерела, покарання у три роки в'язниці для Князєва було б адекватним, враховуючи, що він є організатором злочинної схеми.

"Припустімо, суд дасть Князєву вісім років, відсидить він не більше п'яти (у нас працюють процедури дострокового звільнення), різниця з урахуванням плати за інформацію — лише два роки. Проте ми доведемо провину всіх суддів Великої палати ВС. Будь-який адекватний слідчий розуміє, що це правильно і вигідно стороні обвинувачення. Так, у нас є один організатор злочинної схеми — топкорупціонер, голова Верховного Суду, але він не звільняється від покарання", — розповіло журналістам джерело.

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Справа Князєва — що треба знати

Нагадаємо, що голову Верховного Суду Князєва та адвоката Горецького було затримано 15 травня. За версією слідства, Горецький передав другий транш хабаря 450 тис. доларів від бізнесмена Костянтина Жеваго, який платив за рішення суду на свою користь.

Сам суддя Князєв стверджує, що виявлені у нього під час обшуків кошти належать насправді не йому, а його друзям-бізнесменам, які перед виїздом за кордон, до початку війни, просили його зберегти гроші.

5 вересня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд залишив Князєва під вартою і зменшив суму застави.

3 жовтня НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.