"Державна таємниця": Арестович прокоментував свій виїзд із України (відео)

За словами колишнього радника глави ОП, у США його нібито запросили для консультування з питань надання допомоги Києву.

Колишній позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував інформацію про свій виїзд із України. У своєму Telegram-каналі він опублікував фрагмент інтерв'ю, в якому журналістка його запитує про те, як він виїхав із України.

Арестович зазначив, що в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), коментуючи його виїзд із України, заявили, що це державна таємниця.

"Із депутатської групи чи-то Порошенка ["Європейська солідарність"], чи-то "Голос", не пам'ятаю вже, направили запит до Держприкордонслужби, як виїхав Арестович. ДПСУ опублікувало відповідь у соціальних мережах і там було написано — державна таємниця.... Ну, якось виїхав, проблем на кордоні не було. [Виїхав] законно, звичайно", — прокоментував інформацію про виїзд із України Олексій Арестович.

За його словами, у Сполучених Штатах Америки в нього є "кілька програм", які нібито пов'язані з наданням допомоги Україні.

"Ми знаємо, наскільки була проблематичною допомога Україні. І можна сказати так, що моя діяльність мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги", — заявив Арестович.

За його словами, на обговореннях із різними представниками парламенту, його представляли як незалежного експерта щодо України.

"Їхня політична культура дуже любить збирати інформацію з різних джерел. Звичайно, посольство України робить величезну роботу, як і наша дипломатія, Офіс президента, сам президент, але я приїхав на запрошення, не сам", — додав Арестович.

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Виїзд Арестовича з України

1 лютого видання NGL.media повідомило, що колишній позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович залишив територію України після отримання листа від Головного управління розвідки Міністерства оборони України та відтоді не повертається. Повідомляли, що представники ГУР не відповіли на запити NGL.media протягом двох тижнів.

Того ж дня в ГУР заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. У розвідці зазначили, що ГУР не надавало Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон".