Визнані недієздатними: мости Метро і Патона в Києві не можна використовувати, — експерт

Інженер Дмитро Беспалов заявив, що є п'ять станів для критично важливих транспортних споруд: від першого нового стану до п'ятого недієздатного. Мости Патона і Метро перебувають у п'ятому стані.

Мости Метро і Патона в Києві офіційно перебувають у недієздатному стані вже не перший рік. Влада не поспішає починати ремонтні роботи, незважаючи на аварійність споруд. Про це в інтерв'ю Liga.net розповів інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов

За його словами, є п'ять станів для критично важливих транспортних споруд: від першого нового стану до п'ятого недієздатного. Мости Патона і Метро перебувають у п'ятому стані.

У матеріалі йдеться про те, що ще влітку 2023 року Державна комісія з перевірки мостових споруд визнала аварійними мости Патона і Метро та кожен десятий міст в Україні. Ба більше, у 2017 році в Київській міськдержадміністрації заявляли, що за висновком комплексного спеціального обстеження загальний експлуатаційний стан мосту Метро було визначено як "недієздатний".

"Я інженер і не розумію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами і стандартами недієздатною. Це повна деградація всього інженерного. І якщо ми будемо продовжувати так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру", — заявив Беспалов.

За його словами, міст Патона є архітектурною пам'яткою, а тому, згідно з чинним законодавством, його можна тільки відреставрувати або відремонтувати. Капітальний ремонт або реконструкцію проводити не можна. З мостом Метро інша ситуація — його можна капітально ремонтувати.

Однак, як зазначив експерт, у разі аварійної ситуації доведеться говорити про будівництво нового мосту або відновлення.

Коли почнуться ремонтні роботи

Неназване джерело в Кабміні заявило, що ремонтні роботи можуть початися відразу після того, як буде запущено рух на Подільському мосту.

"Київ, те, що ми зараз бачимо, активно добудовує Подільсько-Воскресенський міст. Я думаю, щойно вони запустять по ньому нормальний рух, то почнуть закривати мости на капітальний ремонт", — заявило джерело.

Безпалий, зі свого боку, заявив, що відкриття руху Подільським мостом може справді поліпшити ситуацію. Однак на це потрібен час. У світовій практиці прийнято ремонтувати одну частину, тоді як інша буде функціонувати. Але через конструктивні особливості зробити це з мостами Патона і Метро буде проблематично.

Видання пише, що хаосу на дорогах можна уникнути. У цьому впевнені як джерело в Кабміні, так і Безпалий. Так, можна закрити мости для приватного транспорту, але дозволити користуватися ними громадському та екстреному видам транспорту.

Раніше Голова Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що ремонт проблемних станцій київського метрополітену коштуватиме мільярд гривень. За його словами, у столиці не займалися поточним ремонтом станцій метро протягом 13 років. Підтікання спостерігаються також на станціях "Почайна", "Святошино", "Тараса Шевченка".