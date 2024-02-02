Майже на пів мільярда гривень: суд заарештував нерухомість екснардепа Царьова (фото)

За даними слідства, колишній депутат від "Партії регіонів" зараз переховується від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.

За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував майно колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Олега Царьова, якого підозрюють у причетності до фінансування збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба СБУ 2 лютого.

У публікації йдеться, що арешт було накладено на квартиру в центрі Дніпра, земельну ділянку в Київській області та два майнових комплекси на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Серед заарештованої нерухомості — санаторій "Кірова" і музей "Садиба княгині Барятинської", де зараз проживає екснардеп.

Заарештована нерухомість Царьова

Сумарна вартість згаданих активів оцінюється в майже пів мільярда гривень. У СБУ зазначили, що арешт спрямований на запобігання перереєстрації об'єктів на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації.

Заарештована нерухомість Царьова

Так, за даними слідства, після окупації Криму Царьов оформив свій санаторій на півострові згідно з російським законодавством і платить "податки" окупантам. Крім того, він уклав договір із підрозділом Росгвардії на монтаж і обслуговування технічних засобів охорони двох об'єктів у Криму.

Заарештована нерухомість Царьова

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України)", — повідомили у відомстві.

Заарештована нерухомість Царьова

За даними СБУ, Царьов переховується від правосуддя на окупованих територіях. У відомстві підкреслили, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

У чому підозрюють Царьова

Нагадаємо, у вересні 2022 року СБУ оголосила про підозру колишнім народним депутатам Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а також окупаційній міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Никоноровій. За інформацією слідства, 24 лютого вони незаконно прибули на територію окупованої Київської області.

У травні 2023 року в СБУ повідомили, що нові докази свідчать про причетність колишніх депутатів "Партії регіонів" — Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова — до агресії з боку Російської Федерації проти України.

У листопаді того ж року правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому народному депутату від "Партії регіонів". Слідство отримало докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території Криму.