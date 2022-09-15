Хотіли ввійти до Києва із ЗС РФ: СБУ оголосила про підозру Царьову та ще двом колаборантам

Колишні народні депутати Олег Царьов та Володимир Олійник, а також так звана "глава МЗС ДНР" Наталія Никонорова 24 лютого незаконно прибули до окупованої російськими військами Київської області.

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Служба безпеки України оголосила про підозру колишнім народним депутатам Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а також окупаційному міністру закордонних справ "ДНР" Наталі Никоноровій. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 року переховувалися від [українського] правосуддя", — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, 24 лютого пособники загарбників незаконно прибули на територію окупованої Київської області.

У селі Катюжанка району Вишгороду колаборанти записували інтерв'ю для пропагандистських ЗМІ, в яких давали неправдиву інформацію і виправдовували вторгнення РФ. Також пособники окупантів вдерлися до місцевої церкви під час служби у супроводі російських військових та схиляли мешканців перейти на бік ворога.

За інформацією слідства, колишні українські нардепи та донецька колаборантка неодноразово ходили до Катюжанської школи, де військовослужбовці ЗС РФ катували українців.

Як уточнює пресслужба СБУ, пособники окупантів хотіли увійти разом із російськими військами до Києва, який Кремль планував захопити.

Цареву, Олійнику та Никоноровій заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 березня ми розповідали про те, як Олег Царьов засвітився під Києвом разом із російськими військовими. Колишній депутат, що ховається від українських правоохоронців, на камеру заявив, що населені пункти, які контролює армія РФ, "цілком безпечні".

Фокус також писав про те, що ФСБ готувала для України два уряди. Президент-втікач Віктор Янукович прибув до Білорусі та створив групу для захоплення влади. Його соратники, зокрема колишній регіонал Олег Царьов, чекали на півдні України.