Хотели войти в Киев с ВС РФ: СБУ объявила о подозрении Цареву и еще двум коллаборантам

Бывшие народные депутаты Олег Царев и Владимир Олейник, а также так называемая "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова 24 февраля незаконно прибыли в оккупированную российскими войсками Киевскую область.

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Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшим народным депутатам Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также оккупационному министру иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от [украинского] правосудия", – говорится в сообщении.

Как стало известно, 24 февраля пособники захватчиков незаконно прибыли на территорию оккупированной Киевской области.

В селе Катюжанка Вышгородского района коллаборанты записывали интервью для пропагандистских СМИ, в которых давали неправдивую информацию и оправдывали вторжение РФ. Также пособники оккупантов вторглись в местную церковь во время службы в сопровождении российских военных и склоняли жителей перейти на сторону врага.

По информации следствия, бывшие украинские нардепы и донецкая коллаборантка неоднократно ходили в Катюжанскую школу, где военнослужащие ВС РФ пытали украинцев.

Как утоняет пресс-служба СБУ, пособники оккупантов хотели войти вместе с российскими войсками в Киев, который Кремль планировал захватить.

Цареву, Олейнику и Никоноровой заочно сообщили о подозрении по двум статья Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 марта мы рассказывали о том, как Олег Царев засветился под Киевом вместе с российскими военными. Скрывающийся от украинских правоохранителей бывший депутат на камеру заявил, что населенные пункты, которые контролирует армия РФ, "полностью безопасны".

Фокус также писал о том, что ФСБ готовила для Украины два правительства. Беглый президент Виктор Янукович прибыл в Беларусь и создал группу для захвата власти. Его соратники, в том числе бывший регионал Олег Царев, ждали на юге Украины.