Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку (фото)

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука відповідну заяву у парламенті розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Причини відставки Лапутіної наразі не відомі.

До Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністерки у справах ветеранів України. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Крім того, Стефанчук оприлюднив відповідну заяву про відставку очільниці Мінветеранів та повідомив, що її у парламенті розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Зазначимо, що причини відставки Лапутіної наразі не відомі.

Відставка Юлії Лапутіної: що відомо

У листопаді 2023 року громадська рада при Мінетеранів закликала Лапутіну піти у відставку. А в грудні 2023 року представники ветеранського руху висловлювали занепокоєнння, що до проєктів Міністерства залучені люди, які мають зв'язок з сепаратистами або російськими пропагандистами.

Два тижні тому, 22 січня 2024 року Юлія Лапутіна в інтерв’ю NV заявляла, що у владі з нею не було розмов про відставку.

Нагадаємо, Юлія Лапутіна у рейтингу Фокусу "Уряд воєнного часу. Як впорався зі своєю роботою Кабінет міністрів у 2023 році" отримала низькі оцінки. Ветеранська політика в Україні, на думку експертів, потребує доопрацювання. Критично не вистачає кадрів у сфері реабілітації ветеранів за різними векторами. Неврегульованим залишається можливість надання статусу учасників бойових дій особам, які повернулися з полону. Не працюють програми грантової підтримки підприємництва.

Також в інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 у неділю, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив про намір провести заміну низки керівників всієї управлінської групи країни.