СБУ стежила за редакцією Bihus.Info: ЗМІ розповіли про деталі спецоперації (відео)

Представники СБУ заздалегідь прибули до комплексу, де відпочивали журналісти Bihus.Info та встановили приховані камери. Звільнений начальник Департамент захисту національної державності Роман Семенченко не спростував свою участь в операції.

Департамент захисту національної державності Служби безпеки України стежив за редакцією Bihus.Info. Про це йдеться у сюжеті журналістів.

Журналістам вдалося ідентифікувати осіб, що стежили за ними 27 грудня 2023 року за допомогою відео з камер безпеки комплексу, де ті відпочивали. У результаті відповідальними за операцією був Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Також могли залучили й Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

Звільнений начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко у розмові з редакцією не спростував свою та участь Департаменту в операції, яка тривала шість днів.

СБУ стежила за журналістами Bihus.Info

Протягом 15-22 грудня 2023 року представники СБУ прибували до відпочинкового комплексу нібито для замовлення корпоративу для співробітників. Вони детально оглянули номери, в які заселилася редакція Bihus.Info 27 грудня.

Групу очолив Ігор Кравченко, співробітник СБУ. Він та його команда фіксували розташування камер на території та оглядали різні в’їзди. 26 грудня до комплексу прибули 30 людей під легендою власного корпоративу. Частина з них мала великі валізи, в яких могла перебувати необхідна для встановлення техніка. Проте вже ввечері група з валізами виїхала з комплексу на автомобілі Volkswagen Caddy, які використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ.

Решта людей залишилися до ранку 27 грудня. Серед них журналісти впізнали Євгена Коноваленка, який часто заходить всередину ДЗНД. У 2020 році він подав декларацію як співробітник СБУ. Також жінка на ім'я Юля постійно з’являлася під ДЗНД у січні-лютому 2024 року. Крім цього, журналісти впізнали Тараса Садовника, який нещодавно перевівся з СБУ Хмельниччини до Києва, зокрема в ДЗНД.

Крім цього, 27 грудня до комплексу заселилися кілька осіб, пов’язані з Ігорем Кравченком. Вони могли вести зовнішнє спостереження за журналістами. Після виїзду редакції з комплексу 28 грудня, у більшість номерів, де перебували ЗМІ, заїхала інша група чоловіків. Вони, ймовірно, приїжджали забирати приховану техніку. Також серед них був той, хто раніше відвідував "корпоратив" з Ігорем Кравченком.

1 січня 2024 року до комплексу приїхала третя група, яка заселилася в кімнати над сауною. Ці номери співробітники СБУ намагалися забронювати на 28 грудня, проте не змогли через бронь сторонніх людей. Редакція Bihus.Info вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше восьми кімнатах. Журналісти з'ясували, що камери були встановлені у вішаках для одягу, стінах, а в сауні — в антресолі.

Крім цього, редакція згадала про девайси у стелі в номерах, схожі на пожежну сигналізацію, яких пізніше при огляді приміщення вже не було виявлено.

Реакція СБУ на звинувачення журналістів

У письмовому коментарі СБУ проігнорувала запитання про те, чи співробітники отримали ухвалу суду щодо встановлення прихованої техніки в спальних кімнатах, та про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер опинилися в мережі.

Також в СБУ зазначили, що проведений ними огляд комплексу 17 січня 2024 року не виявив ознак встановлення прихованої техніки. Журналісти зауважили, що того дня СБУ приїжджала до комплексу, аби вилучити сервер, на якому містилися докази щодо того, хто встановив приховані камери.

Крім цього, СБУ чітко не відповіла на запитання, чи існує чинне кримінальне провадження щодо будь-кого із колишніх або нинішніх членів редакції. Спецпризначенці лише згадали про КП Нацполу за статтею 307 ККУ, в якому "фігурувала одна з операторів Bihus.Info". Проте вони не зазначили свою роль у провадженні, дату його відкриття і закриття та номер. Натомість операторці Bihus.Info не повідомляли про підозру та не викликали на допити в жодному провадженні за статтею 307. Також їй не повідомляли про здійснення щодо неї НСРД.

Нагадаємо, 16 січня у мережі з'явився ролик, у якому показали, як члени редакції Bihus.Info вживали наркотики. Також було опубліковано аудіозапис, у якому чутно, як люди домовлялися про придбання заборонених речей.

3 лютого нардеп Микола Тищенко повідомив, що за журналістами Bihus.Info стежили співробітники СБУ. Крім цього, він підтримав спецслужбу та їхню роботу.