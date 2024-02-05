Скандал зі стеженням за Bihus.info: у СБУ відреагували на нове розслідування ЗМІ (скриншот)

За інформацією спецпризначенців, окремі співробітники Bihus.Info виявилися клієнтами дилерів, які постачали наркотики. СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі статтею 359 ККУ.

СБУ відповіла на розслідування журналістів Bihus.info, які звинуватили правоохоронців у стеженні за редакцією. Реакція з'явилася в пресслужбі відомства у Telegram.

"Протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України", — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що за наявною оперативною інформацією, окремі співробітники Bihus.Info виявилися клієнтами дилерів, через яких наркотики постачалися іншим громадянам. Мова йде про одну з операторок, що фігурувала в кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі статтею 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Наразі проводяться відповідні процесуальні дії.

Також керівництво СБУ прийняло відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізувало напрями його роботи.

У пресслужбі додали, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства, а тому жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом. Тоді як всі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів України й суспільства та ефективно протидіяти противнику.

СБУ стежила за журналістами Bihus.Info

16 січня в мережі опублікували відео з членами редакції Bihus.Info, які вживали наркотики. Журналісти з'ясували, що співробітники СБУ стежили за редакцією, коли та відпочивала в комплексі перед новим роком. Спецпризначенці встановили приховані камери в номерах ЗМІ. Звільнений начальник Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко не спростував свою участь та Департаменту в операції.

Нагадаємо, 3 лютого нардеп Микола Тищенко розповів, що за журналістами стежили співробітники СБУ. Він виступив з підтримкою спецпризначенцям та заявив, що звільнений Роман Семененко є "золотим фондом" СБУ.