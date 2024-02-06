Вважали мертвим 6 років: музиканти "Бі-2" знайшли у в'язниці Бангкока альпініста з України (фото)

Георгій Сутурін сидить у в'язниці уже три роки. За цей час ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Він втратив зв'язок зі своїм сином і не знає, що зараз відбувається в Україні.

У в'язниці в Таїланді знайшовся українець Георгій Сутурін, якого на Батьківщині 6 років вважали мертвим. Зараз його друзі просять МЗС повернути чоловіка додому. Історію альпініста і фотографа з Львівщини Георгія Сутуріна розповідає "Еспресо.Захід".

Повідомили, що помер у Таїланді

Георгію 58 років. Він родом з міста Червоноград на Львівщині. Свого часу він активно займався альпінізмом, підкорював гори Кавказу і Паміру. Також чоловік захоплювався фотографією. І активно постив їх у своєму профілі в інстаграм.

Згодом чоловік з Львівщини переїхав до Києва, а потім поїхав за кордон. Зі своєю подругою вони вирушили до Таїланду. Однак у кінці 2018 року, його друзям повідомили, що Георгій помер у Таїланді.

Георгій Сутурін

"Про це мені повідомила його подруга. Це було у грудні 2018 року. Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того, видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше. Тому фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він всі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі", — розповідає товариш Георгія Сергій Федірко.

Також Федірко опублікував у фейсбук інформацію про це.

Музикант Бі-2 Гліб Колядін знайшов українця в Бангкоку

Про те, що український альпініст живий стало відомо завдяки розповіді музиканта популярного російського гурту Бі-2, якого нещодавно з іншими учасниками групи заарештували і тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи. Гліб Колядін розповів російському виданню "Медуза", що у Бангкоку вони опинились у Immigration detention center – у міграційному центрі.

"Це не в'язниця, а місце для тимчасового утримання мігрантів. Люди, які там сидять, вважають, що це набагато гірше за в'язницю. Там абсолютно нелюдські, жахливі умови утримання", — розповідає Гліба Колядін.

За його словами, у камері сиділо 86 людей з різних країн – Малайзії, Китаю, Росії та України.

"У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки – за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Людині 58 років, за ці три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином. Він потрапив туди до пандемії, прожив там увесь цей час і два роки війни — він взагалі не в курсі того, що відбувається у світі. Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянці. Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. А головне, він не знає, чи живий його син, чи ні і що з ним відбувається. Він дуже хоче повернутись до себе на Батьківщину. Його щиро шкода, і йому дуже хочеться допомогти. У нашій камері не було жодної людини, яка б зробила щось жахливо жахливе або навіть очевидно погане", – сказав Гліб Колядін.

Музикант гурту "Бі-2" Гліб Колядін

За словами Гліба Колядіна, без розголосу і допомоги консульства, з міграційного центру можна вийти лише завдяки хабарю.

"Існує цілком "легальний" — за їхніми мірками метод. Ти просто кажеш офіцеру: у мене є гроші, я готовий собі купити квиток. Кажеш, куди хочеш летіти, і летиш", — говорить Колядін.

Друзі українця закликають МЗС відреагувати

Друзі українця Георгія Сутуріна не знають, за що його затримали. Припускають, що, можливо через наркотики, але водночас переконані, що він їх не вживав. Також вони здивовані тим, що консульство України в Таїланді не намагається звільнити українця.

Георгій Сутурін (в центрі) з друзями

"Консульські установи мають надавати підтримку громадянам України! Це одна з їхніх функцій! Наш колега-альпініст із Львівщини Георгій Сутурін, котрий майже 6 років вважався зниклим безвісти, вже тривалий час перебуває у вʼязниці в Бангкоку. Незалежно від того на яких підставах він там перебуває і за що, він має отримувати належну підтримку від держави Україна. Просимо у чиїх це силах допомогти Георгієві найперше отримати таку підтримку", — закликав МЗС у фейсбук товариш українського альпініста Олесь Пограничний.

Нагадаємо, що в Україні засудили чоловіка, який не захотів служити штурмовиком після операції. Українець розповів, що лікарі пообіцяли дати йому статус обмеженої придатності. Через це "бойова" повістка стала для нього справжнім сюрпризом.