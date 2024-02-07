Убивство рома на Закарпатті: родичі загиблого мітингують під будівлею суду (фото, відео)

За даними журналіста Віталія Глаголи, протестувальники вимагають справедливого рішення щодо чоловіка, підозрюваного у вбивстві під час виборів "барона" в "таборі".

У середу, 7 лютого, під будівлею Виноградівського районного суду Закарпатської області відбувся мітинг родичів і небайдужих односельців убитого рома. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

У публікації йдеться, що мітингувальники очікують справедливого рішення Виноградівського суду. За даними журналіста, справу про вбивство під час виборів нового "барона" в "таборі" розглядатиме суддя Трагнюк В.Р.

Автор повідомлення також опублікував кадри з місця подій. На відео можна побачити молодих людей, які тримають плакат із написом: "Корупція призведе до самосуду". Голос за кадром зазначає, що люди мітингують, аби суд не скасував підозру.

Убивство на Закарпатті: що відомо

У Поліції Закарпатської області 27 листопада повідомили, що в селі Підвиноградів Берегівського району на одній із вулиць сталася бійка, під час якої загинула людина. За даними правоохоронців, 34-річний місцевий житель завдав тілесних ушкоджень металевим предметом по голові 40-річному громадянину.

Віталій Глагола уточнив, що подія сталася під час виборів "барона" у Підвиноградові. Він також оприлюднив відповідне відео.

Пізніше, 25 січня, журналіст повідомив, що суд відпустив з-під варти підозрюваних у вбивстві людини на виборах "барона". Місцеві роми виступили проти такого рішення суду і влаштували в селі Підвиноградів мітинг.

Нагадаємо, 1 вересня ЗМІ також повідомляли, що правоохоронні органи розслідують загадкове вбивство 49-річного Василя Стецо, працівника Ужгородського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) у Закарпатській області.