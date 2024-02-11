"Помаранчевий" рівень небезпеки для туристів: у Карпатах зійшли потужні лавини (карта)

Крім того, погодні умови посприяли тому, що в Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається гідрологічна небезпека.

З гори Брескул у Карпатах зійшли три снігові лавини. Інформація про це з'явилася на сторінці ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

"Зі східного схилу гори Брецкул зійшли три лавини мокрого снігу об'ємами 3300, 1050 і 3500 м³. Радимо утриматися від виходів у високогір'я", — ідеться в повідомленні.

Станом на неділю, 11 лютого, як повідомляє "Укргідрометцентр", сніголавинна небезпека зберігається для західної, східної та центральної частин Закарпатської області, а також для Івано-Франківської області. У цих регіонах оголошено 3-й (помаранчевий) рівень небезпеки.

Для Закарпатської та Івано-Франківської областей 11 лютого зберігається сніголавинна небезпека Фото: Скриншот

Крім того, синоптики попередили про те, що на річках Закарпатської області утримається висока водність із невеликими коливаннями рівнів води, у верхів'ях річок удень формуватимуться максимальні рівні. Продовжиться утримання води на заплаві: р. Тиса — Тячів та Хуст, на р. Латориця — м. Мукачево, м. Чоп, на р. Стара — с. Зняцеве та на р. Зняцеве вдень формуватимуться максимальні рівні води. Зняцеве та на р. Боржава — с. Верхні Ремети. У нижній течії р. Боржава очікується продовження підвищення рівня води на 0,4–0,7 м, з утриманням та збільшенням шару води на заплаві; затопленням присадибних ділянок у селах В.Ком'яти, Сільце; затопленням автошляхів місцевого значення і сільськогосподарських угідь низки сіл Берегівського та Хустського районів Закарпатської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Нагадаємо, 12 січня ми писали про те, як незнайомець врятував жінку, яку накрила снігова лавина. Джанет Хе розповіла, що була похована під снігом, не могла дихати та думала, що помре. На допомогу жінці, яка опинилася в пастці, прийшов інший лижник.

А на початку січня 2021 року в Абхазії сходження снігової лавини у водоспад перелякало туристів. На відео, розміщеному в Instagram, видно, як гігантська снігова маса падає вниз. Туристи, які стоять поруч, одночасно здивовані й налякані масштабами стихії.