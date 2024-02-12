Підозрюваний, за даними слідства, планував замах протягом 4 місяців. Також він мав намір ліквідувати ще кількох поссадовців Нікополя.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської області.

Зазначається, що зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та жбурнув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка. Після скоєння злочину він закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці.

Як розповів начальник поліції Дніпропетровської області Олександр Ганжа, підозрюваний планував свій злочин протягом 4 місяців. Він заздалегідь орендував квартиру в Нікополі.

"Через 3 дні після злочину ми затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови. Спеціалісти криміналістичної лабораторії вилучили зброю та відправили на експертне дослідження. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний також виношував план вчинення аналогічних злочинів по відношенню до інших посадових осіб в місті Нікополь", — розповів він.

11 лютого чоловіку повідомлено підозру про скоєння вбивства.

Нагадаємо, що 8 лютого в Нікополі застрелили заступника міського голови міста Нікополь. Його тіло знайшли в згорілому автомобілі. У ЗМІ повідомляли, що у заступника мера Нікополя Віталія Журавльова був конфлікт із місцевим угрупуванням, який тривав з 2017 року.