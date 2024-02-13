У Дніпрі троє дітей повалили хрест на могилі військового: на батьків склали протоколи

Поліція встановила, що до пошкодження місця поховання військовослужбовця причетні троє неповнолітніх — двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчина. Правоохоронці провели з ними розʼяснювальну бесіду.

На цвинтарі у Дніпрі двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчина повалили надгробний хрест на могилі українського військового. На батьків склали адміністративні протоколи. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

За інформацією правоохоронців інцидент трапився на одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району у суботу, 10 лютого.

Під час відпрацювання отриманої інформації поліція встановила, що до пошкодження місця поховання військовослужбовця причетні троє дітей — двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчина.

За їх дії відносно батьків працівники відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Правоохоронці направлять протоколи до суду на розгляд та прийняття рішення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, співробітники поліції поспілкувалися з дітьми про недопущення аналогічних випадків у майбутньому. З батьками правоохоронці також провели бесіди щодо належного виховання, контролю за місцезнаходженням та вчинками неповнолітніх.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Вінницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив могили захисників України. За скоєне зловмисника можуть посадити за ґрати на 5 років.

Крім того, наприкінці вересня у Бучі чоловік облив фарбою патріотичний мурал, який створили американські художники. Свій вчинок він пояснив тим, що йому не сподобалася картина.

Також у вересні дівчина загиблого пілота з позивним "Джус" зверталася до вандалів, які викрали з могили захисника бойові шеврони. Вона просила повернути викрадені речі в обмін на дещо цінніше.