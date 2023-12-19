На Вінниччині п'яний чоловік зірвав та викинув фотографії з могил військових (фото, відео)

У поліції повідомляють, що зловмисником виявився мешканець сусіднього села. Причину вандалізму над могилами військових він пояснив тим, що був п'яним.

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У Вінницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив могили захисників України. За скоєне зловмисника можуть посадити за ґрати на 5 років. Про це повідомляють у поліції Вінниччини.

Інцидент стався на кладовищі у селі Новоживотів. Про виявлений вандалізм правоохоронців повідомив мешканець громади. Зокрема, на могилах чотирьох військових було зірвано фотографії та зламані фоторамки.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Вже невдовзі, опитавши свідків, правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 35-річний чоловік, який мешкає у сусідньому селі. Повідомляється, що раніше він відповідав перед законом за крадіжки.

Чоловік розповів поліції, що фотографії загиблих військових він зірвав та викинув. Він не зміг пояснити причину того, що зробив, лише сказав, що був п’яним.

Зазначається, що чоловік затриманий та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом наруги над могилою. За вчинен зловмисника можуть ув’язнити на термін до 5 років.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Бучі чоловік облив фарбою патріотичний мурал, який створили американські художники. Свій вчинок він пояснив тим, що йому не сподобалася картина.

Також у вересні дівчина загиблого пілота з позивним "Джус" зверталася до вандалів, які викрали з могили захисника бойові шеврони. Вона просила повернути викрадені речі в обмін на дещо цінніше.