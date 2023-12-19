В Винницкой области пьяный мужчина сорвал и выбросил фотографии с могил военных (фото, видео)

В полиции сообщают, что злоумышленником оказался житель соседнего села. Причину вандализма над могилами военных он объяснил тем, что был пьян.

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В Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который повредил могилы защитников Украины. За содеянное злоумышленника могут посадить за решетку на 5 лет. Об этом сообщают в полиции Винницкой области.

Инцидент произошел на кладбище в селе Новоживотов. Об обнаруженном вандализме правоохранителей сообщил житель общины. В частности, на могилах четырех военных были сорваны фотографии и сломанные фоторамки.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Уже вскоре, опросив свидетелей, правоохранители разоблачили злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина, который живет в соседнем селе. Сообщается, что ранее он отвечал перед законом за кражи.

Мужчина рассказал полиции, что фотографии погибших военных он сорвал и выбросил. Он не смог объяснить причину того, что сделал, только сказал, что был пьян.

Отмечается, что мужчина задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по факту надругательства над могилой. За совершенное злоумышленника могут посадить на срок до 5 лет.

Напомним, в конце сентября в Буче мужчина облил краской патриотический мурал, который создали американские художники. Свой поступок он объяснил тем, что ему не понравилась картина.

Также в сентябре девушка погибшего пилота с позывным "Джус" обращалась к вандалам, которые похитили с могилы защитника боевые шевроны. Она просила вернуть похищенные вещи в обмен на кое-что более ценное.