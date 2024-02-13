Скоротять кожен третій: в Міносвіти озвучили плани щодо реформування вишів в Україні

Нині в Україні 164 заклади вищої освіти. Згідно із запланованою модернізацією, вишів буде 100. Одна із причин скорочення кількості освітніх закладів — демографічна ситуація.

В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти. На засіданні громадської організації "Союз ректорів вищих навчальних закладів України" Міністерство освіти і науки оприлюднило орієнтовні критерії запланованої модернізації вишів. Про це у Facebook повідомив ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський.

Відповідні до даних МОН, в Україні 164 державні заклади вищої освіти. Після реформування їх буде близько сотні.

Зокрема, вже цього року можуть об'єднати виші у Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Харкові, Кривому Розі, Львові, Житомирі, Луцьку, Кам'янці-Подільському, Рівному та Умані.

Програма об'єднань ЗВО Фото: Facebook

Під час такої реформи будуть враховувати кількість населення міста і кількість студентів у закладі освіти. Так, у містах з населенням менше 100 тисяч, де є один заклад вищої освіти, виш збережуть. Якщо у такому місті — два заклади вищої освіти, то їх об’єднають.

У містах з населенням від 100 до 350 тисяч слід утримувати не більше двох закладів вищої освіти.

У містах з населенням 350 тисяч і більше мережа формуватиметься за принципом трьох типів: навчальні інститути, дослідницькі університети та світоглядні академії.

Об'єднуватимуть виші, в яких менше 5 тисяч студентів.

Міністр освіти Оксен Лісовий очікує на пропозиції від університетів, їхніх бачень та ідей розвитку не лише окремих закладів, а й системи вищої освіти загалом. За його словами, питання трансформації дискусійне і болюче, але вирішувати його необхідно.

"Про це нам говорить і демографія, і обмеженість ресурсів, і стан системи, в якому вона перебуває вже тривалий час. В Україні вища освіта з одного боку — це цінність: більшість школярів хоче вступати саме до ЗВО, батьки вступників також переважно наполягають на навчанні в університеті. Але з іншого боку — маємо карго-культ дипломів і безліч вступників, які після здобуття вищої освіти ніколи не працюють за спеціальністю", — написав Лісовий.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у Facebook зауважив, що через невеликий проміжок часу Україна має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу, і тоді нашим закладам доведеться конкурувати із західними вишами.

"А витримати таку конкуренцію зможуть лише великі та потужні ЗВО, які надають сучасну якісну освіту. Власне, на створення мережі таких закладів і спрямована урядова реформа", — резюмував Винницький.

Нагадаємо, чверть українських школярів після закінчення школи планують виїхати за кордон. Про це свідчать результати опитування соціологічної агенції Vox Populi, опубліковані 10 лютого. 53% учнів хочуть залишитися в Україні. Решта 20% "не визначилися".

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький 21 грудня 2023 року заявив, що в Україні оновлять систему фінансування вищої освіти. Деяким абітурієнтам держава замість стипендій, надаватиме гранти на навчання.