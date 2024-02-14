Україна не отримає запрошення в НАТО цього року, - посол США

Постпред США при НАТО Джуліанна Сміт припускає, що Альянс "зможе сигналізувати про зближення з Україною" і порадила стежити за подальшим розвитком подій.

Київ, найімовірніше, не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня 2024 року. Таке припущення висловила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт на пресконференції.

"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс виступить із запрошенням на цьому етапі", — заявила Сміт.

Сполучені Штати спільно з союзниками наполегливо працювали після саміту у Вільнюсі у липні 2023 року, щоб продовжувати допомагати Україні з проведенням необхідних внутрішніх реформ, щоб стати ближчими до євроатлантичної інтеграції, вважає постпред США.

"І ми продовжуємо концентруватися насамперед на підтримці у поточній боротьбі та забезпеченні їх перемоги на полі бою", — додала Сміт.

Дипломатка також припустила, що НАТО "зможе сигналізувати про зближення з Україною" і про конкретні кроки, які "слугуватимуть мостом між тим, де ми зараз, і повноцінним членством", та порадила стежити за подальшим розвитком подій.

Водночас Сміт запевнила, що Альянс продемонструє російському президенту Володимиру Путіну, що не покидає Україну "з точки зору підтримки".

"Усі ми продовжуватимемо їх підтримувати стільки, скільки потрібно", — наголосила Сміт.

Членство України в НАТО

Під час повномасштабного вторгнення Росії Україна чітко дала зрозуміти, що має на меті стати членом НАТО, пише Reuters.

Київ та деякі його союзники в НАТО, зокрема у Східній Європі, наполягали надати Україні запрошення, навіть якщо вони визнають, що Україна не може приєднатися до НАТО доти, поки перебуває у стані війни.

На липневому саміті в Литві лідери НАТО заявили, що майбутнє України — точно в Альянсі, але ні запрошення, термінів набуття членства офійний Київ так і не почув.

Нагадаємо, 8 лютого посол Великої Британії при НАТО Девід Куоррі зробив схожу слів Джуліанни Сміт заяву. Дипломат преконаний, що на майбутньому саміті Альянсу Україні не варто очікувати великого прогресу в питанні свого членства у блоці. За його словами, Києву варто стримати свої очікування.

22 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що головним страхом країн, які проти членства України в НАТО є ескалація з боку Російської Федерації. Глава держави не уточнив, які конкретно країни йдеться, однак зауважив, що такі дії щодо України — "принизливі".