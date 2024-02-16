В Україну повертається мороз: де буде найхолодніше

За даними Укргідрометцентру, вранці та ввечері в Києві очікується туман, а в інших регіонах очікуються дощі, сильний вітер і низька температура.

Після кількох днів відлиги синоптики прогнозують повернення морозів в Україну. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У північно-східній частині країни сьогодні очікуються дощі, а в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливий невеликий сніг, місцями з дощем. На решті території буде без опадів, але вранці та ввечері в багатьох регіонах опуститься туман.

Вітер південно-східний, на півдні — північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. У Приазов'ї вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Поргода в Україні 16 лютого Фото: Укргідрометцентр

Температура у східних і Сумській областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0 градусів; на решті території вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на заході країни та півдні Одещини 6-11 градусів тепла; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вночі та вранці в західних і північних областях туман.

Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

У Києві сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ місцями. Вранці та ввечері очікується туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області. 16 лютого вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — ідеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Стовпчики термометрів удень у Києві покажуть від +2 до +4 градусів, а вночі від 0 до +2.

Нагадаємо, в Україні протягом наступних двох-трьох тижнів вартість пального на заправках зросте щонайменше на дві гривні.

Також нагадаємо, що в березні відбудеться індексація пенсій, унаслідок чого українці отримають підвищення виплат. Пенсії можуть підвищити на 13%