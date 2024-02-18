Фейки про ЗСУ в Авдіївці: хакери з Росії зламали кілька українських інтернет-ЗМІ

Російські хакери зламали сайти кількох видань і поширили новину про "розгром елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці". Фахівці Держспецзв'язку розслідують усі інциденти.

Увечері 18 лютого низка українських інтернет-ЗМІ поскаржилися на кібератаки. Редакція "Української правди" повідомила про втрату доступу до акаунта в соцмережі Х.

"На сторінці почали з'являтися фейки. Зокрема, там з'явилася фейкова інформація про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має стосунок до УП", — відреагувало видання.

Відновити доступ до акаунта "Української правди" в соцмережі Х вдалося пізніше.

Новина про "розгром елітних підрозділів ЗСУ" в Авдіївці з'явилася вдень о 14:30 на сайті LIGA.net. Редакція ресурсу заявляє про непричетність до публікації російської дезінформації.

"Сайт був зламаний невідомими. Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилася в акаунті LIGA.net у соцмережі Х", — зазначило агентство.

Сайт "Апостроф" також зіткнувся з роботою російських фахівців з ІПСО та публікацією матеріалу про "втечу ЗСУ з позицій, залишення техніки та поранених". Дезінформацію підкріпили колажем і підписом до нього.

"Редакція "Апострофа" заявляє, що цей матеріал не має нічого спільного з дійсністю, і закликає читачів відповідально споживати інформацію. Колектив сайту робить усе можливе, щоб запобігти подібним атакам російських агресорів надалі", — заявили в редакції.

Схожа новина виходила на сайті видання "Телеграф", але через деякий час її видалили. Редакція не коментувала інцидент.

У Держспецзв'язку пізніше заявили, що російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

"До урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA при Держспецзв'язку вже звернулися представники "Української правди", LIGA.net, "Апострофа" й "Телеграфа". Наші фахівці вже проводять дослідження зазначеного інциденту", — розповіла організація.

Нагадаємо, українські військові вийшли з Авдіївки, але росіяни продовжують атакувати на цьому напрямку. Газета The New York Times раніше назвала п'ять найнебезпечніших місць на фронті.

Фокус раніше писав, що після захоплення Авдіївки ЗС РФ наступали в напрямку селища Ласточкине Донецької області.