85 тисяч доларів хабаря: до суду передали справу народного депутата Гунька (відео)

Народний депутат і колишній член фракції "Слуга народу" Анатолій Гунько обіцяв підприємцю забезпечити передачу в оренду державних земель.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відправила на лаву підсудних чинного народного депутата України та його спільника. Обох викрили на одержанні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю шляхом підкупу посадовців отримати під обробку землю, яка перебувала в постійному користуванні держпідприємства Національної академії аграрних наук України. За кожен гектар аграрій мав заплатити 130 доларів хабаря.

Загальна сума неправомірної вигоди складала майже чверть мільйона доларів — 221 тисячу доларів. Із них 85 тисяч доларів підприємець мав передати авансом до початку обробки землі. Нардепа та двох його спільників спіймали на гарячому — під час передачі першої частини грошей 9 серпня 2023 року. Тоді ж правоохоронці й повідомили йому про підозру.

Один зі спільників, за інформацією НАБУ, перебуває в розшуку.

Правоохоронці імені підозрюваного не називають, однак у повідомленні НАБУ йдеться, що затриманий — голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах і організаціях Національної академії аграрних наук України. Відомо, що тоді цю тимчасову комісію очолював народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

10 серпня 2023 року фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу Анатолія Гунька.

18 жовтня 2023 року за нардепа внесли заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП затримали народного депутата Сергія Лабазюка. Він намагався дати хабар високопосадовцю Мінвідновлення та голові Держагентства відновлення. Лабазюк хотів отримати для свого підконтрольного підприємства замовлень на відбудову інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень.

22 листопада 2023 року суд обрав запобіжний захід народному Андрію Одарченку. Його підозрюють у спробі дати хабар голові Держагентства з відновлення Мустафі Найєму на суму 50 тисяч доларів.