В Україні "на гарячому" спіймали трьох посадовців Запорізької облради (фото)

За даними СБУ, заступник голови облради та його спільники хотіли підкупити директора медзакладу. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми.

В Україні викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради та його спільників. Про це 19 лютого повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

СБУ спільно з НАБУ ліквідувала "масштабну корупційну схему". На передачі хабаря спіймали заступника керівника Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата.

Фото: НАБУ Фото: СБУ

"За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ", — зазначила пресслужба.

Чиновників спіймали "на гарячому" — одразу після передачі хабаря. Правоохоронці порушили справу про неправомірну вигоду, фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Відоме ім’я викритого на хабарі чиновника

В "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про заступника голови Запорізької облради та експрокурора Генпрокуратури Владислава Куценка.

Видання LIGA.net звернулось до Куценка за коментарем, але відповіді не отримало.

В ЗМІ зазначили, що Куценко отримав статус прокурора у червні 2015 року. З червня по серпень того року він працював помічником генпрокурора, а з серпня по лютий 2016 року — прокурором відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності генпрокурора.

Фото: Соцмережi

З лютого по квітень 2016 року Куценко був заступником начальника управління взаємодії з державними органами. З квітня 2016 року по липень 2020 року прокурор був заступником начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури. З серпня 2020 року він перейшов в апарат Ради.

25 жовтня 2020 року Куценка обрали депутатом Запорізької облради, і вже 23 грудня він обійняв посаду заступника її голови.

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У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що захисникам вдалося зірвати наступ російських окупантів на Запорізькому напрямі. Після провалу ворог спробував штурмувати позиції вночі, але як результат отримав лиш втрати.