В Україні "на гарячому" спіймали трьох посадовців Запорізької облради (фото)
За даними СБУ, заступник голови облради та його спільники хотіли підкупити директора медзакладу. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми.
В Україні викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради та його спільників. Про це 19 лютого повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ).
СБУ спільно з НАБУ ліквідувала "масштабну корупційну схему". На передачі хабаря спіймали заступника керівника Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата.
"За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ", — зазначила пресслужба.
Чиновників спіймали "на гарячому" — одразу після передачі хабаря. Правоохоронці порушили справу про неправомірну вигоду, фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Відоме ім’я викритого на хабарі чиновника
В "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про заступника голови Запорізької облради та експрокурора Генпрокуратури Владислава Куценка.
Видання LIGA.net звернулось до Куценка за коментарем, але відповіді не отримало.
В ЗМІ зазначили, що Куценко отримав статус прокурора у червні 2015 року. З червня по серпень того року він працював помічником генпрокурора, а з серпня по лютий 2016 року — прокурором відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності генпрокурора.
З лютого по квітень 2016 року Куценко був заступником начальника управління взаємодії з державними органами. З квітня 2016 року по липень 2020 року прокурор був заступником начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури. З серпня 2020 року він перейшов в апарат Ради.
25 жовтня 2020 року Куценка обрали депутатом Запорізької облради, і вже 23 грудня він обійняв посаду заступника її голови.
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У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що захисникам вдалося зірвати наступ російських окупантів на Запорізькому напрямі. Після провалу ворог спробував штурмувати позиції вночі, але як результат отримав лиш втрати.