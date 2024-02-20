Мокрий сніг та потепління до +15: якою буде погода в Україні цього тижня (фото, відео)

Синоптики зазначають, що в Україну насувається суттєве потепління. Незабаром у багатьох районах спостерігатимуться відлига і сонячна погода.

У вівторок, 20 лютого, і наступні дві доби, 21 і 22 лютого, у більшості північних областей України пройдуть невеликий мокрий сніг і дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер очікується південний і південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вдень у вівторок, 20 лютого, від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни до плюс 6°. У західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Крім того, як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко, 20 лютого атмосферний фронт циклону Talisa із північного заходу підбереться ближче до України, тому очікуються опади на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

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За даними метеорологині, температура повітря 20 лютого найвищою очікується у західних областях — +7…+12°, а найнижчою вона буде на сході — протягом дня -3…+1°.

"У Києві сьогодні вітряно, набіжить хмарність, передбачаються мокрий сніг та дощ, вдень +1…+3°", — додала Діденко.

Погода до кінця тижня

Протягом тижня, за даними синоптикині, в Україні переважатиме волога, з опадами, погода.

"Проте теплішатиме і вже впродовж 23-26 лютого стовпчики термометрів досягнуть +10-15°", — зазначила Диденко.

Укргідрометцентр прогнозує 21-22 лютого вночі від 3° тепла до 4° морозу, вдень 2-8° тепла, у четвер, 23 лютого, на південному заході країни до 11°. Водночас в Україну насувається суттєве потепління, і вже наступного тижня у багатьох районах спостерігатимуться відлига і сонячна погода.

Карта погоди на 21 лютого Карта погоди на 22 лютого Карта погоди на 23 лютого Карта погоди на 24 лютого

Але, як засвідчує Наталка Діденко, важко сказати, що краще — ясно та холодно чи хмарно і тепло.

"І за сонцем скучили, і тепла хочеться. Все ж гадаю, що незабаром вже той час, коли матимемо і сонце, і тепло)) Хіба весна колись була інакшою?) Тепла і сонця вистачить усім", — стверджує синоптикиня.

Нагадаємо, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, що в лютому малоймовірні сильні морози, проте іноді температура повітря помітно опускатиметься.