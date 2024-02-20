Спецобов'язок з експорту електроенергії зменшує потенційні доходи, що потрібні для ремонту енергосистеми, — експерт

Діючий в Україні спеціальний обов’язок з експорту електроенергії (експортне ПСО – ред.), який зобов’язує експортерів спрямовувати 80% свого доходу держпідприємству "Гарантований покупець", наразі обмежує можливості для отримання коштів, які можна спрямувати на відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, передає УНІАН.

Він наголосив, що минулого тижня вперше за багато місяців експорт електроенергії перевищив імпорт і країна входить у той недовгий період, коли енергетичні компанії зможуть заробляти на експорті.

"При цьому, мабуть не варто бути надто оптимістичним щодо обсягів цього експорту та очікуваної виручки. Проте, навіть ці невеликі обсяги будуть великою допомогою для енергетичних компаній та вагомим вкладом у відновлення енергетичної інфраструктури", — зауважив Прокіп.

Він підкреслив, що тривалість експорту буде не надто довгою, адже влітку розпочнеться ремонтна кампанія АЕС та ТЕС.

"Інший лімітуючи чинник – експортне ПСО. Компанії-експортери віддають 80% свого прибутку Гарантованому покупцю, який спрямовує ці кошти фактично на субсидування тарифу для населення. Зрозуміло, що в умовах обмеженої тривалості експорту та потенційно не дуже високих доходах, це ще зменшить суми, які енергетичні компанії зможуть спрямувати на відновлення інфраструктури та підготовки до наступної зими", — додав Прокіп.

Аналітик нагадав, що у 2022 році на фоні великих цін на енергоносії в Європі компанії і справді отримували великі доходи, а "Гарантований покупець" суттєві відрахування.

"Проте, вже минулого року доречність такого механізму була сумнівною, коли компанії потребували суттєвих коштів для відновлення. І у 2024 це не змінилось", — підсумував він.

Раніше державне підприємство "Енергетична компанія України" закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії.