Особняк як Білий дім, годинники за сотню тисяч доларів, картини російських художників – експерт проаналізував декларацію Порошенка (ВІДЕО)"

У декларацію Петра Порошенка увійшли наддорогі годинники, меблі, діаманти, твори російських художників та багато інших предметів розкоші. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, коментуючи журналістське розслідування про свіжу декларацію Порошенка, передає УНІАН.

"Годинники за сотню тисяч доларів і більше, мерседеси, та діаманти, меблі… Дорогий комод. Не здивуюся, якщо у Букінгемському палаці у Чарльза комод скромніший буде. А от реально шокувала тяга Петра Олексійовича до "великай русскай культуры". В його декларації твори найбільш відомих російських художників 18-19 та 20 століть. Васнєцови, Полєнови та всі інші "грачі прілєтєлі" розкривають образ Петра Олексійовича з іншого боку. Враховуючи його тягу к русскаму міру, починаєш думати, що саме про це він хотів поговорити з угорським Орбаном", — цитує УНІАН Олещука.

Видання також підкреслює, що Олещук звертає увагу на обсяги готівки, які тримає Порошенко, а це близько 60 мільйонів доларів та понад 300 млн гривень, а також на його маєток розміром 1330 квадратних метрів під Києвом, що нагадує Білий дім у Вашингтоні.

"Абсолютно завершений образ міністра Януковича, людини з "ранішнього часу", коли все це було цінністю, сенс політичної діяльності зводився до накопичення та створення можливостей для подібного накопичення. Навіщо? Заради чого? Цього вам ніхто пояснити не зможе. Але так було прийнято у певних колах певних осіб десятилітньої давнини. Там ще любили власні портрети, ікони з собою (в Петра Олексійовича є і така: ростова), багато золота і все тому подібне. Але в Україні залишився динозавр пшонкової ери. Збагачується і любить все, що блистить. І війна тут не перешкода", — цитує УНІАН Олещука.