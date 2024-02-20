"Ксенофобія і виправдання геноциду": у ГУР відреагували на розсипане поляками зерно

За словами представника воєнної розвідки Андрія Юсова, допускати й терпіти подібні огидні вчинки неможливо.

Ситуацію поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині", де у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники розсипали українське зерно на колії, прокоментував представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. Він звинуватив польських фермерів у ксенофобії та виправданні геноциду.

"Будь-яка наруга над зерном і хлібом, для народу який пережив Голодомор, це свідомий, публічний прояв ксенофобії та виправдання геноциду проти українців. Допускати та терпіти подібні огидні вчинки просто неможливо", — написав Юсов на своїй Facebook-cторінці.

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Поляки розсипали українське зерно: що відомо

Близько півдня 20 лютого на станції "Медика" польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що зерновози прямували до Німеччини транзитом через Польщу. А відомство чітко дотримується заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова поляки висипали 4 тонни зерна поки вантажний потяг чекав перевантаження на вузьку колію. Він нагадав, що українські фермери два роки збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Кубраков вважає, що розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між двоама народами.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський уточнив, що розсипане збіжжя — кукурудза. Він нагадав, що в Польщу кукурудза з України не експортується, а перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятно і суперечить спільним українсько-польським цілям.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери вирішили повністю заблокувати кордон з Україною.

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський попередив, що повне закриття кордону може сприяти зупинці експорту польських товарів до України і призвести до втрати доходів і скорочення багатьох робочих місць.