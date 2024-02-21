"Так любив Україну й українців": помер колишній народний депутат і дисидент Степан Хмара (фото)

Степан Хмара був правозахисником, політв'язнем і борцем за незалежність України за часів Радянського Союзу. У 2006 році отримав звання Героя України.

В Україні помер політик і дисидент Степан Хмара. Йому було 86 років. Про смерть чоловіка повідомила дружина Роксолана Хмара у себе у Facebook 21 лютого.

"Не хочу в це повірити. Не хочу писати це. Мій найдорожчий чоловік помер. Усі. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був із нами, коли проголосять нашу Перемогу!" — написала вона.

Роксолана Хмара зазначила, що він дуже любив Україну та українців.

"Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона воскресне!" — написала вона.

Роксолана Хмара про смерть чоловіка Фото: Скриншот

Хто такий Степан Хмара

Степан Хмара — борець за незалежність України, політик, правозахисник, дисидент у період перебудови, політв'язень часів СРСР, народний депутат України I, II і IV скликань. У 2006 році отримав звання Героя України. Кавалер ордена Свободи та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Раніше повідомлялося, що помер відомий український актор Віктор Раду. Він 37 років присвятив роботі в театрі. Брав участь у зйомках різних радянських фільмів. Днями стало відомо, що його серце не витримало.