Буде 400 депутатів: "Слуга народу" Медяник складає депутатський мандат (фото)

Після позбавлення депутатського мандата В'ячеслава Медяника у Верховній Раді, за словами, народного депутата Ярослава Железняка, коаліція буде складатися з 234 депутатів.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 22 лютого.

Заяву про складання мандату Медяник написав ще на початку тижня, 19 лютого. Железняк оприлюднив відповідний скан заяви.

Народний депутат Медяник написав заяву про складання мандату Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Наразі невідомо, коли Верховна Рада припинить повноваження Медяника. За словами Железняка, після позбавлення ще одного "Слуги народу" мандата, у парламенті залишиться всього 400 народних депутатів.

"Після голосування в Раді залишиться 400 людей, а в коаліції 234 людини", — написав нардеп від "Голосу".

Скільки депутатів у Верховній Раді

Станом на 1 лютого 2024 року у парламенті дев’ятого скликання працював 401 народний депутат України. Про це йдеться в повідомленні Управління кадрів апарату ВРУ.

215 депутатів було обрано в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 186 – в одномандатних виборчих округах.

Парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року. 29 серпня 424 новообрані народні депутати склали присягу.

Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, щои В'ячеслав Медяник прийняв рішення скласти депутатські повноваження. За даними ЗМІ, причиною такого рішення став стан здоров'я депутата. Він нібито планує виїхати на лікування за кордон і має на це всі підстави, бо є батьком 5 дітей.

26 січня очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що 17 народних депутатів від партії написали заяву на складання мандата, Політична сила ухвалила рішення, що голосувати за складання мандата можна буде лише в тому разі, якщо є відповідні обставини по здоров'ю.