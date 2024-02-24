"Це символічно": Володимир Зеленський звернувся з Гостомеля до українців (відео)

Глава держави наголосив, що війна повинна закінчитися на наших умовах. Він зустрівся з низкою європейських партнерів у Гостомелі, де два роки тому мало розпочатися "Київ та Україна за три дні".

Володимир Зеленський звернувся до українців у день других роковин повномасштабної війни в Україні. Відео опубліковано на сторінках президента в соцмережах.

Глава держави записав відеозвернення з Гостомеля, де мало розпочатися "Київ та Україна за три дні".

"Великий народе великої країни", — традиційно почав Володимир Зеленський.

"Два роки тому вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", — розповів глава держави, зазначивши, що це символічно.

Зокрема, в Україну прибули премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, премʼєр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Володимир Зеленський наголосив, що ми стали ближчими до перемоги на 730 днів.

"730 днів стійкості та витримки", — зазначив президент, додавши, що це також 730 днів болю та надії.

За словами Зеленського, має бути єдиний фінал цієї війни — перемога.

"Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя", — сказав український глава держави.

Президент додав, що "може не витримати метал, але не українці, можна знищити літак, але не мрію".

Нагадаємо, Володимир Зеленський навесні 2024 відвідає Вірменію.

Також Фокус писав про звернення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в день других роковин повномасштабної війни.