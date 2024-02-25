Населення України в межах 1991 року скоротилося до 35 млн, — Інститут демографії

Демографічні втрати України, зокрема, пов'язані з рівнем народжуваності, який впав на третину порівняно з 2021 роком. Крім того, 6,5 млн українських біженців проживають за кордоном.

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ населення України в її кордонах 1991 року скоротилося з 42 до 35 мільйонів. При цьому 6,5 мільйона українських громадян проживають за кордоном. Такі цифри навів заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун, передає Deutsche Welle.

У матеріалі йдеться, що демографічні проблеми в Україні спостерігалися й раніше, але війна з Російською Федерацією лише погіршила ситуацію.

Гладун у розмові з журналістами зазначив, що такі показники загалом співставні з даними, наведеними Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців станом на 15 лютого 2024 року. Водночас згідно з оцінками Центру економічної стратегії (ЦЕС), за кордоном перебувають 4,8 млн українців, зокрема в Росії та Білорусі.

Загальна кількість українських біженців станом на кінець серпня 2023 року. Джерело: ЦЕС

Відсоток біжнеців щодо регіону України. Джерело: ЦЕС

Щоб спрогнозувати демографічну ситуацію в майбутньому, додав Гладун, необхідно враховувати рівень народжуваності, що знижується, і рівень надсмертності — це різниця між природним рівнем смертності та фактичним з урахуванням війни, що триває.

У матеріалі також наведено дані рівня народжуваності в Україні. Згідно з даними Мін'юсту, за 2023 рік в Україні зафіксовано 187,4 тисячі народжень — це на 9% менше, ніж 2022 року, і на 31,5% менше за показники 2021 року. Гладун пояснює таке різке скорочення народжуваності, зокрема, наявністю окупованих територій, де вести підрахунок неможливо.

Така ситуація призведе в майбутньому до того, що у 2035-2037 роках частка вікової групи населення до 18 років становитиме від 12% до 15% порівняно з 25%, що були зафіксовані 1993 року.

"Це означає, що з їхнім переходом у репродуктивний вік у наступному поколінні народяться ще менше дітей. Відповідно в наступному — ще менше", — підсумував демограф.

Раніше Фокус докладно розбирався з демографічною ситуацією, що склалася в Україні. Як виявилося, незважаючи на певне уповільнення міграційного процесу, порівняно з першими місяцями війни, українці, як і раніше, більше виїжджають за кордон, ніж повертаються.