Сухо і по-весняному сонячно: в Україні потеплішає до +17 (карти)

До кінця лютого та на початку березня по всій країні очікується комфортна суха і тепла погода. Через атмосферну циркуляцію найближчим часом опадів не передбачається.

На цьому тижні, з 26 лютого до 1 березня, розпочнеться справжня весна — температура по всій країні очікується вищою за норму, особливо у західних і південних регіонах. Про це повідомив Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

За його словами, в Україні встановлюється така атмосферна циркуляція, за якої найближчим часом опадів не передбачається.

"Під впливом південно-східного вітру до нас продовжить надходити тепла повітряна маса, а малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів. Таким чином, середньодобова температура відповідатиме середині березня", — запевнив синоптик.

26 лютого

У понеділок в Україні опадів не очікується, лише вночі у західній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. У західних областях подекуди тумани. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +3…+8 °С. У західних та південних областях вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Фото: Укргідрометцентр

27 лютого

У вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів. На крайньому заході вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15–20 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень +3…+8 °С. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1…+6 °С, вдень +9…+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Фото: Укргідрометцентр

28 лютого

У середу утримається тепла та суха погода по всій країні. У західній частині вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень +3…+8 °С. У західних та південних областях вночі +1…+6 °С, вдень +9…+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Фото: Укргідрометцентр

29 лютого

У четвер на всій території країни очікується суха сонячна погода. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень +3…+8 °С. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1…+6 °С, вдень +8…+13 °С, на Закарпатті до +17 °С.

Фото: Укргідрометцентр

1 березня

У п'ятницю в Україні утримається малохмарна тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень +7…+12 °С, у Криму та на Закарпатті +12…+17 °С.

Фото: Укргідрометцентр

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