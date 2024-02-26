Перикриває торішню інфляцію: в уряді пояснили, чому пенсії проіндексують всього на 8%

Розмір надбавки в уряді порахували за формулою, яка враховує торішню інфляцію та середній показник зростання зарплат за останні три роки. Зростання пенсій на 8% перекриє зростання цін за 2023 рік, переконують у Міністерстві соціальної політики.

З 1 березня в Україні проіндексують пенсії на майже 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5717 гривень. Відповідну постанову Кабінет міністрів України затвердив у п'ятницю, 23 лютого, під час виїзного засідання, яке уряд провів у Львівській області.

"Індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців. 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців", — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, з 1 квітня автоматично перерахують виплати для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу.

Чому індексація 8%, а не 13%

Раніше у Міністерстві соціальної політики прогнозували, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%. Водночас уточнювали, що це попередні розрахунки. Такі ж цифри називав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року. Такий прогноз ґрунтувався, зокрема, на оцінках рівня інфляції.

Однак у 2023 році інфляція виявилася набагато нижчою, ніж передбачали, тому і індексація пенсій буде на рівні 8%.

Як вираховують індексацію

Розмір відповідного підвищення розраховується за спеціальною формулою. 50% від рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника зростання заробітної плати. Зокрема, враховуються під час виплат і дані за останні три роки.

За даними Держстату, показник інфляції у 2023 році склав усього 5,1%, а зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески — 7%.

"Зростання пенсій перекриє зростання цін за 2023 рік. Попри те, що під час повномасштабної війни уряд має право не проводити індексацію пенсій, ми не лише проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр, — пояснили в Мінсоцполітики.

Кому проіндексують пенсії

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть індексовані пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

яким пенсію призначено на загальних підставах 596 тис. пенсіонерів силових відомств

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, цього року вдруге поспіль проіндексують найнижчі пенсії.

"До 2023 року такі пенсії під індексацію не потрапляли. Раніше пенсіонерам з найнижчими пенсіями, зазвичай, підвищувався не весь розмір пенсії, а лише та її частина, яка обчислюється за страховою формулою і яка зазвичай "поглинається" іншими складовими пенсійної виплати, так що загального зростання розміру пенсії не відбувалось", — повідомили у Мінсоцполітики.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації – 322 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 грн до 5 717 грн.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Також буде проіндексовано на 8% пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Водночас Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

При цьому, за будь-яких розрахунків, підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зможе забезпечувати своєчасну виплату зарплат і пенсій громадянам до кінця першого півріччя 2024 року. Однак, за його словами, Києву дуже важливо отримати фінансову допомогу від партнерів, інакше — бюджетні проблеми стануть відчутними вже для всіх.