СБУ і Нацполіція знайшли організатора "вечірки", де кричали гасло "Ахмат сила", — соцмережі (відео)

За інформацією місцевого Telegram-каналу, правоохоронці встановили всіх учасників події. У мережі оприлюднили відео, де автор "святкування" приносить вибачення перед "народом України" за відповідне гасло.

Служба безпеки та Національна поліція України знайшли організатора "вечірки" на Київщині, під час якої гості кричали гасло "Ахмат – сила" та стріляли у повітря. Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі "Київ оперативний".

За інформацією адміністраторів каналу, всіх учасників події правоохоронці також вже встановили.

СБУ і Нацполіція знайшли організатора "вечірки", де кричали гасло "Ахмат сила"

Крім того, у Telegram-каналі оприлюднили відео, де нібито автор "святкування" приносить вибачення за відповідне гасло.

"Я святкував свій день народження з 24-го на 25-е лютого. Дозволив собі терористичний викрик "Ахмат-сила", за що я вибачаюся перед усіма, хто постраждав на цій війні…перед усім народом України. І "Ахмат" — це терористи. Слава Україні", — каже фігурант на відеозаписі.

Що кажуть у СБУ

У Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що її співробітникам та Національній поліції вдалося встановили особи й місцеперебування мешканців Київщини, які поширили відповідне відео.

За інформацією СБУ, йдеться про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року, які влаштували "вечірку", під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла "окупаційних загонів Кадирова".

За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримали автора відео.

Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час "вечірки".

"Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує до 7 років тюрми.

"Вечірка" під Києвом: що відомо

Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що на Київщині компанія молодиків святкувала день народження, стріляючи в повітря та викрикуючи гасло "Ахмат – сила".

Як тоді стверджували адміністратори Telegram-каналів, відповідний інцидент відбувся на Київщині, в одному з котеджних містечок у ніч на 25 лютого. Компанія молодиків "гучно" святкувала 18-річчя одного з них під час комендантської години.

У соцмережах також заявили, що іменинником нібито виявився Герман Давид Борисович — син бізнесмена Бориса Германа, звинуваченого в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка 2018 року.

Нагадаємо, 4 січня українські Telegram-канали оприлюднили інформацію, що в одному з екокурортів на Закарпатті відбулася "оголена" вечірка. Як виявилося, захід "Новорічний Love Camp. Казка казок" анонсували заздалегідь, а в описі організатори стверджували, що "відкритого тіла і почуттів, визнаних бажань та усвідомленої сексуальності".