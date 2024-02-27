Під Києвом молодики на дні народженні стріляли і кричали "Ахмат – сила", — соцмережі (відео)

За непідтвердженою інформацією з місцевих Telegram-каналів, іменинником виявився Герман Давид Борисович — син Бориса Германа, якого звинувачують в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка.

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На Київщині компанія молодиків святкувала день народження, стріляючи в повітря та викрикуючи гасло "Ахмат – сила". Про це повідомили місцеві Telegram-канали "Київ оперативний" та "Київ city".

За інформацією адміністраторів каналу, відповідний інцидент відбувся на Київщині, в одному з котеджних містечок.

Там, як додають у Telegram, компанія молодиків "гучно" святкувала 18-річчя одного з них під час комендантської години.

На відео, яке, за інформацією місцевих медіа, було зняте у ніч проти 25 лютого 2024 року, видно, як хлопці стріляють з пістолету у повітря. Крім того, там чутно, як один із них каже: " всі разом", після чого молодики кричать гасло "Ахмат – сила".

У соцмережах також заявили, що іменинником нібито виявився Герман Давид Борисович — син бізнесмена Бориса Германа, звинуваченого в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка 2018 року.

На момент публікації матеріалу поліція Київської області не коментувала відповідну ситуацію.

Нагадаємо, 4 січня українські Telegram-канали оприлюднили інформацію, що в одному з екокурортів на Закарпатті відбулася "оголена" вечірка. Як виявилося, захід "Новорічний Love Camp. Казка казок" анонсували заздалегідь, а в описі організатори стверджували, що "відкритого тіла і почуттів, визнаних бажань та усвідомленої сексуальності".