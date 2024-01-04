Анонсували і вказували прямо: що відомо про "оголену вечірку" на Закарпатті (фото, відео)

Захід під назвою "Новорічний Love Camp. Казка казок" проходив у період з 27 грудня по 4 січня. А в описі організатори говорять про медитацію і роботу з "сексуальною енергією".

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У четвер, 4 січня, українські Telegram-канали оприлюднили інформацію, що в одному з еко-курортів на Закарпатті відбулася "оголена" вечірка. Як виявилося, захід "Новорічний Love Camp. Казка казок" анонсували заздалегідь, а в описі організатори стверджували, що "відкритого тіла і почуттів, визнаних бажань та усвідомленої сексуальності". Про це йдеться в описі зустрічі у Facebook.

На сторінці "Новорічний Love Camp. Казка казок." вказано, що захід планували заздалегідь. У повідомленні вказано, що кемп можна було назвати табором для дорослих, але, як зазначається, люди на заході не тільки відпочивають, а й інколи "важко працюють та навіть видихаються".

"Напевно хтось скаже, що Love Camp — для нудистів і сексоголіків. Дійсно, в нашій спільноті ми всьому кажемо ТАК: відкритому тілу та почуттям, визнаним бажанням та усвідомленої сексуальності. Однак це тільки маленька частина того, за чим сюди можна й потрібно їхати", – вказано в анонсі події.

Фото: Facebook

Ціна квитків була заявлена у вартості 300 євро з 1 листопада по 15 грудня. З 16 грудня – 350 євро.

Фото: Facebook

Проживання та харчування пропонували сплатити окремо. Сума залежить від варіанту проживання. Вартість від 1700 грн за добу з харчування тричі на добу. Заїзд 27 грудня, виїзд 4 січня.

Відео вечірки на курорті Ізки — реакція ЗМІ

У Telegram-каналі "Труха" 4 січня показали відео події. У повідомленні звернулися до підписників із запитанням, чи довподоби їм така ідея святування.

Журналіст Віталій Глагола у Telegram повідомив, що в конференц-залі екокурорту ІЗКІ відбулася "оголена новорічна вечірка". Компанія відпочивальників забронювала приміщення для занять з йоги.

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З його слів, це туристи, які приїхали в Карпати на Новорічні свята. Їх всього 38 чоловік з організаторами. Від обслуговуючого персоналу люди відмовились і проводили захід самі. Подія відбулась в Новорічну ніч.

Вечірка на Love Camp — реакція організаторів

На публікації та поширення у пресі організатори заходу "Новорічний Love Camp. Казка казок" наразі не реагували.

Курорт Ізки в Карпатах

Гірськолижний, відпочинково-оздоровчий курорт Ізки розташований біля підніжжя гори Жид-Магура. Він включає готельний комплекс, який побудували із дерев'яного зрубу, має два ресторани: "Магур" — ресторан європейської кухні; "Колиба" — ресторан національної кухні.

Два гірськолижні підйомники функціонують на території курорту. Спуски характеризуються як легкі та середньої складності, ширина траси місцями сягає 200 м. На трасах є штучне ратрак та засніження, а також прокат спорядження і школа лижників.

курорт Ізки Фото: Google Maps

Перевагою Ізки є близьке розташування (50 метрів) гірськолижних трас до місця проживання. Комфортне навчання та катання забезпечують схили зі стовідсотковою засніженістю. В пункті прокату ви зможете підібрати лижі, сноуборди, санки чи сноутюби.

Нагадаємо, 7 листопада співачка Анастасія Приходько розкритикувала Потапа за вечірку з росіянами. Репер свою присутність в елітному ресторані Дубая вирішив не коментувати.