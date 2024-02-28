У Раді заявили, що сайт парламенту зламали невідомі: що відомо (скриншоти)

На великій сторінці парламенту було посилання на Telegram-канал, який не є офіційною сторінкою Верховної Ради. Натомість там було лише одне повідомлення.

У Верховній Раді України прокоментували посилання на неоднозначний телеграм-канал, яке невідомі розмітили на сайті законодавчого органу. У ВРУ вважають це витівками ворогів. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Верховної Ради.

"Вебсайт Верховної Ради України був зламаний, унаслідок чого посилання на телеграм-канал Верховної Ради України на офіційному вебсайті Парламенту веде на фейкову сторінку. Нагадуємо — офіційна сторінка Верховної Ради України в телеграм-каналі: @verkhovnaradaukrainy. Як би не намагалися зловмисники та вороги нашкодити — ми переможемо", — ідеться в повідомленні.

За кілька хвилин пресслужба ВРУ повідомила, що роботу вебсайту Верховної Ради України відновлено, а посилання на офіційний телеграм-канал парламенту працює коректно.

Нагадаємо, що ввечері, 28 лютого, на сайті ВРУ посилання вело в телеграм-канал "Не Верховної Ради України", де був один дивний запис.

18 лютого повідомлялося, що українські інтернет-ЗМІ "Українська правда", "Апостроф", Liga.net і "Телеграф" повідомили про кібератаку, в результаті якої були опубліковані фейкові новини про події в Авдіївці.

12 грудня мобільний оператор "Київстар" постраждав від кібератаки. Абоненти понад добу залишалися без зв'язку й інтернету, як мобільного, так і домашнього.