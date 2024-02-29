Багато сонця і тепло до +19: синоптики порадували прогнозом погоди у березні (карти)

У перший місяць весни 2024 року температура очікується вище за норму, проте не обійдеться без заморозків та снігу.

Перший день весни порадує українців сонцем і суттєвим потеплінням — деінде до 19 градусів тепла, хоча в деяких регіонах поки що утримається морозна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У перший місяць весни 2024 року температура повітря очікується вище за норму, однак не обійдеться без заморозків та снігу. На початку березня буде плюсова температура, проте вже після 9 березня до більшості областей можуть прийти морози.

1 березня

У п’ятницю найвищою температура повітря очікується на заході України — у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Тут повітря прогріється до +15…+19 градусів.

На півдні, а також у центральних і північних районах погнозується від 7 до 12 градусів вище нуля.

Однак на сході буде трохи прохолодніше. У Донецькій, Луганській та Харківській областях упродовж дня очікується +6…+9 градусів. Ба більше, вночі у цій частині України вдарять морози до 4 градусів.

Карта погоди на 1 березня Фото: Укргідрометцентр

2 березня

У суботу погода не зазнає суттєвих змін, тож на всій території України синоптики прогнозують сонячну погоду. Найвищі температурні показники збережуться на заході – до +19 градусів.

У південних та центральних областях синоптики прогнозують +9…+11 градусів. До того ж на півдні України вночі будуть невеликі заморозки.

Також морозна погода вночі утримається на сході. У Харківській, Луганській та Донецькій областях уночі температура спаде до 3 градусів морозу, проте вдень у цих регіонах очікується сонячна погода та до 10 градусів тепла.

Карта погоди на 2 березня Фото: Укргідрометцентр

3 березня

У неділю температура стане трохи нижчою, а вночі у більшості областей будуть навіть невеликі заморозки. Нижче нуля температура опуститься вночі на півночі, півдні, в центрі та на сході України.

Протягом дня найвища температура буде у західних регіонах – до +15 градусів. На північному сході упродовж дня очікується +6…+8 градусів.

Опадів у цей день не передбачається. У всіх областях синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Карта погоди на 3 березня Фото: Укргідрометцентр

4 березня

На початку наступного тижня, у понеділок, у південно-східній частині України очікуються опади. Невеликий дощ пройде у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та у Криму. На Луганщині синоптики прогнозують мокрий сніг.

У решті областей буде мінлива хмарність. Вночі на півночі та сході України стовпчики термометрів покажуть 1-3 градуси морозу.

При цьому найвищі температурні показники, як і раніше, збережуться на заході України. Тут очікується +13…+15 градусів.

Карта погоди на 4 березня Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Народна синоптикиня так само прогнозує у перший день весни досить високу температуру, проте ночі ще будуть холодними, навіть морозними — на сході, наприклад, очікується мінус 2-5 градусів.

Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію, хіба що "хвостик атмосферного фронту зумовить невеликий дощ на Волині та Рівненщині".

Фото: Facebook

У Києві завершальний день календарної зими, 29 лютого, буде сухим, із сонячними проясненнями, свіжим вночі, близько нуля, та достатньо теплим вдень, близько +10 градусів. А вже 1 березня в Україні буде багато сонця, +6+12 градусів, на заході +12+18 градусів.

"І під ногами кущиками — ніжна маленька зелена травичка)", — підсумовує синоптикиня.

Нагадаємо, раніше кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич повідомив, що цього тижня, з 26 лютого до 1 березня, розпочнеться справжня весна — температура в усій країні очікується вищою за норму, особливо в західних і південних регіонах.