Щоб росіяни не бачили: у Запорізькій області проводять прихований тендер на будівництво фортифікацій

За даними ЗМІ, профільне управління приховало назву й документацію тендера на будівництво фортифікаційних споруд у регіоні. До того ж це вже друге оголошення тендеру — минулого разу він провалився.

У Запорізькій області влада вдалася до нестандартних методів, щоб забезпечити конфіденційність процесу закупівлі. Нещодавно на майданчику ProZorro було виявлено приховану закупівлю матеріалів на будівництво взводно-опорного пункту на суму 117 млн гривень. Цікаво, що інформація про лот і його очікувану вартість відсутня на сторінці тендера. Про це 4 березня пише видання "Главком".

Як стверджує ЗМІ, Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації виділило цій закупівлі напис: "Тимчасово замасковано, щоб р*сня не підглядала".

За даними журналістів, тендер було оголошено ще 4 січня 2024 року, однак через відсутність пропозицій від потенційних учасників його було скасовано. Також через брак фінансування інший тендер на суму 88,5 млн гривень, який передбачав закупівлю загороджувальних бетонних пірамід, також було скасовано. Планувалося, що весь товар мав бути наданий до середини березня.

Раніше Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, повідомив, що Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. За його словами, до будівництва залучені як військові, так і цивільні підрядники, й окремі роботи проводяться навіть уночі.