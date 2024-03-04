30 тисяч американських турнікетів для ЗСУ близько року лежали на складах, — Міноборони (фото)

У відомстві зазначили, що після аудиту відповідальні посадові особи розпочали видачу турнікетів, наразі майже третина — уже у військовослужбовців.

Перевіряльники з Міністерства оборони під час обстеження сховища в одній із військових частин у Житомирській області, що перебуває під командуванням Медичних сил, виявили майже 30 тисяч сучасних медичних турнікетів SOF, виготовлених у США. Про це повідомили в Міноборони.

У відомстві зазначили, що зазначені турнікети були отримані у квітні 2023 року.

Після завершення аудиту відповідальні особи почали розподіляти турнікети, і наразі майже третина з них уже перебуває в розпорядженні військовослужбовців.

Також розпочато процес видачі іншого медичного обладнання, такого як індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків, які протягом тривалого часу зберігалися на складах у великих обсягах.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань і реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через більш ефективне планування, посилену підзвітність, солідарність на всіх рівнях ухвалення рішень", — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи викрили підприємців, які привласнили 43 млн грн під час закупівель товарів для потреб української армії, їм оголосили про підозру.